Uma aposta feita por um bolão de 38 cotas, na cidade de Cambé, no norte do Paraná, faturou parte do prêmio de R$ 150 milhões, sorteado na noite de sábado (27), pelo concurso 5299 da Quina de São João. A aposta vencedora foi feita na lotérica Super Sorte e rendeu R$ 30 milhões aos participantes do bolão. Cada um deles receberá cerca de R$ 790 mil.

Os números sorteados na Quina de São João foram 07, 17, 29, 55 e 78. Além do bolão paranaense, outras quatro apostas faturaram o prêmio máximo do sorteio especial, que equivale à Mega da Virada para o jogo da Quina.

Os outros ganhadores são de Fortaleza (CE), Conceição das Alagoas (MG), Belém (PA) e Cotia (SP).

Outros ganhadores da Quina de São João

Quadra – 4 números acertados

1830 apostas ganhadoras, R$ 6.472,20

Terno – 3 números acertados

139675 apostas ganhadoras, R$ 127,51

Duque – 2 números acertados

3272755 apostas ganhadoras, R$ 2,99

O próximo sorteio da Quina acontece nesta segunda-feira (29) e tem como prêmio o valor de R$ 700 mil.

