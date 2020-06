O diretor da rede de supermercados Angeloni no Paraná, Roberto Angeloni, morreu em um acidente de carro na BR-101 no fim da manhã deste domingo (28) na cidade de Biguaçu, na grande Florianópolis (SC). O empresário de 51 anos era filho do fundador da rede catarinense Antenor Angeloni.

Roberto Angeloni voltava de Criciúma para Curitiba quando seu carro, um Mercedes-Benz de luxo, colidiu gravemente com uma Ranger. Na sequência, a Mercedes bateu contra um poste. O choque foi tão forte que o veículo do empresário se partiu ao meio.

Roberto Angeloni morreu no local. Já a passageira do outro veículo foi encaminhada para um hospital na cidade de São José. O motorista da Ranger não teve ferimentos.

