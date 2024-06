O deputado federal Beto Preto (PSD) não é mais secretário de Estado da Saúde do Paraná (Sesa). A exoneração, assinada a pedido do ex-secretário pelo governador Ratinho Junior (PSD) foi publicada no Diário Oficial na última quarta-feira (05), na véspera da data limite de desincompatibilização de cargo público para as eleições – quatro meses antes do pleito para quem deverá concorrer como prefeito ou vice.

Na rede social X, o ex-secretário falou sobre a decisão, mas não deu detalhes sobre a possibilidade de disputar as eleições municipais deste ano. “Retorno ao mandato de deputado federal para defender os interesses e as pautas do estado do Paraná e dos municípios e, em especial da nossa querida Apucarana [reduto eleitoral no norte do Paraná]. Agradeço também ao governador Ratinho Junior e sob sua orientação, vamos percorrer novos caminhos e desafios”, postou.

Nos bastidores, no entanto, as informações indicam que sua saída está atrelada ao pleito de outubro deste ano. Apesar de não se apresentar como pré-candidato à prefeitura de Apucarana, onde foi prefeito entre 2013 e 2019, Beto Preto volta a disputar o cargo de chefe do executivo municipal.

Correligionários afirmam que o nome do ex-secretário está à disposição para a disputa, mas a prioridade é participar da pré-campanha do atual vice-prefeito, Paulo Vital (PL), que é primo de Beto Preto.

A Secretaria da Saúde será comandada pelo diretor-geral da pasta no Paraná, César Neves, que ocupou o cargo durante um curto período no início do ano passado, quando Beto Preto assumiu o mandato como deputado federal. Em abril de 2023, ele deixou o Congresso e voltou ao cargo no primeiro escalão do governo Ratinho Junior.

