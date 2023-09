Com 150 barcos em exposição, mais de 50 lançamentos e uma série de produtos e serviços náuticos, de esportes, de luxo e de lazer, além de sorteio de lancha aos visitantes, de 21 a 26 de setembro será realizado o maior evento náutico da América Latina, o São Paulo Boat Show, na capital paulista, nos pavilhões do São Paulo Expo.

LEIA MAIS – Avião com dois tripulantes com destino à RMC desaparece; Bombeiros fazem buscas

A expectativa é que nos seis dias de feira mais de 36 mil pessoas visitem o evento, o que deve resultar em R$ 500 milhões em negócios gerados. Entre os expositores da edição deste ano estão os estaleiros Fluvimar, Sealife, Triton Yachts e Victory Yachts do Paraná.

Além de duas lanchas de 19 e 22 pés, a Fluvimar vai levar ao São Paulo Boat Show três modelos de Pontoon. Serão dois lançamentos, sendo o modelo F BOAT X 9500 o primeiro nesse conceito fabricado no Brasil.

VIU ESSA? Paraná recebe “navio verde”, com velas de metal, após viagem inaugural

O estaleiro Sealife vai apresentar o Supercarjet, um barco em formato de carro. O modelo, inspirado nos famosos carros esportivos de luxo europeus, possui duas versões com motorizações diferentes que chegam a alcançar até 65 ou 90 km/h.

Pela primeira vez no São Paulo Boat Show, a nova Triton 410 HT tem design moderno e contemporâneo, além de layout que facilita a circulação com passagens laterais para o acesso à proa, porta no cockpit para maior conforto térmico e dois amplos quartos.

A Victory Yachts fará o lançamento de três embarcações durante o evento. A nova Victory 398 Ride é um dos modelos e custa cerca de R$ 2,2 milhões. O modelo tem design esportivo, bastante espaço para pescarias, cabine e estação gourmet com churrasqueira. Os modelos 300 Sport e 265 Ride também serão lançados no evento.

As empresas paranaenses Ademicon, Kapazi, Volvo e DAYD também estarão presentes no evento e vão apresentar novidades aos mercados de consórcios, revestimentos náuticos, tapetes, motores, decoração e enxoval.

“O São Paulo Boat Show é a grande vitrine do mercado náutico nacional e temos muito orgulho em ter entre nossos expositores marcas tão relevantes para o setor e reunir opções por terra, água e ar”, comenta a diretora geral da Boat Show, Thalita Vicentini.

Você já viu essas??

EITA!!!! OVNI em Matinhos? Ufólogo analisa vídeo que chamou a atenção de muita gente! BARBARIDADE! Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná após jantar em família SÓ PROBLEMA!!! ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes