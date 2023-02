Um avião foi arrastado por uma forte rajada de vento no Aeroporto Regional do Oeste, em Cascavel, nesta sexta-feira (10). A aeronave modelo ATR, da companhia aérea Azul, teve o trem de pouso danificado. Os passageiros que estavam no avião foram desembarcados e não houve feridos.

+Viu essa? Jornalista de Curitiba e do interior morrem em acidente gravíssimo no Paraná

A chuva que atingiu a cidade no início da tarde desta sexta provocou estragos no aeroporto. Até mesmo um Boeing 737, da companhia aérea Gol, teria sido arrastado pelo vento – sem danos.

Além do incidente com as aeronaves, parte da cerca do aeroporto e o portão de acesso foram danificados e a casa de força, destelhada. Segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), os ventos chegaram a 55 km/h no local.

Veja que incrível