O lançamento de um aplicativo promete formar uma grande rede de informações sobre o coronavírus no Paraná. O app Covid-19 quer acompanhar pessoas com sintomas da doença e ajudar no controle da circulação do vírus no Paraná.

+Leia mais! Pegou coronavírus? Saiba como agir sem desespero

Segundo o governo do Paraná o aplicativo tem duas versões, uma destinada a profissionais da saúde e outra para os cidadãos. A primeira versão já está disponível nas lojas de app para sistemas Android e iOS, mas é restrita àqueles que trabalham na saúde, que devem fazer um cadastro prévio.

Já a versão para a comunidade, de cadastro, o cidadão precisa informar seus dados pessoais e guardar o código gerado para ser apresentá-lo nos postos de monitoramento nas divisas do Paraná. O cadastro também poderá ser feito pela internet. Esse App já está disponível para Android, após o cadastro, e em breve poderá ser baixado também por usuários de IOS.

“É algo muito simples, mas que vai ajudar bastante a todos nós. Pedimos que as pessoas se cadastrem para que a Secretaria da Saúde possa fazer um grande mapeamento, entender os sintomas e colaborar com a melhor solução”, explicou Ratinho Junior à imprensa durante coletiva.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).