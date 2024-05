Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2025 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O prazo vai até o dia 22 de agosto, mas os candidatos que desejam pedir isenção da taxa de inscrição devem se antecipar, pois o prazo para essa solicitação termina no dia 10 de julho. Estão abertas 5.278 vagas em 124 cursos, nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo.

As inscrições para o Vestibular 2025 devem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR). A taxa é de R$ 195. Podem pedir isenção candidatos que se enquadrem em uma das seguintes situações:

Estejam inscritos no Cadastro Único do governo federal;

Tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral em escola particular e, ao mesmo tempo, comprovem renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo.

Do total de vagas, no mínimo 50% são destinados para estudantes que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas (o percentual varia conforme o curso). Dentro dessa reserva há cotas para candidatos de baixa renda, pretos e pardos, indígenas, pessoas com deficiência e, a partir deste ano, também para quilombolas – categoria incluída a partir da revisão da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012, no ano passado.

Para a categoria renda o limite foi alterado também durante a revisão da Lei de Cotas. Agora, o máximo admitido para concorrer nessa categoria é um salário mínimo mensal por pessoa da família (até o ano passado, o limite era de 1,5 salário mínimo).

Os candidatos a vagas de cotas precisam passar por bancas de validação de autodeclaração. Para pretos e pardos, a banca consiste em entrevista por videoconferência. Para as demais categorias, a banca é documental. Ou seja, os candidatos devem enviar documentos que comprovem a condição declarada no momento da inscrição.

A UFPR oferece, em cada curso, uma vaga suplementar para pessoas com deficiência, para a qual qualquer candidato pode se inscrever, desde que comprove a condição de pessoa com deficiência.

Calendário Vestibular UFPR 2025

A prova da primeira fase do Vestibular UFPR 2025 está agendada para o dia 20 de outubro, às 14 horas. Serão 90 questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano), Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Filosofia e Sociologia. O programa oficial de prova está disponível no site do NC/UFPR.

A segunda fase consistirá em uma prova de Produção e Compreensão de Textos, marcada para o dia 1º de dezembro, às 14 horas, para todos os candidatos convocados para essa fase. No dia 2 de dezembro, às 14 horas, serão aplicadas as provas de Conhecimentos Específicos, apenas para os candidatos inscritos para cursos que têm essa exigência. No mesmo dia, às 10h30, acontece a Prova Teórica Objetiva para os candidatos ao curso de Música.

Quando sai o resultado do Vestibular 2025 da UFPR

A divulgação do resultado final do Vestibular 2025 está prevista para o dia 17 de janeiro de 2025.

Todas as informações sobre o Vestibular 2025 estão disponíveis no edital. O edital também está disponível em Libras. Junto com o documento, o NC/UFPR publicou o Guia do Candidato, que reúne as informações sobre o processo de inscrição de forma bem simplificada, para auxiliar os candidatos.

Lista das principais datas do Vestibular 2025

Período de inscrições: 29 de maio a 22 de agosto.

29 de maio a 22 de agosto. Último dia para pedir isenção de taxa: 10 de julho.

10 de julho. Último dia para pagar a taxa de inscrição: 23 de agosto.

23 de agosto. Período para solicitar atendimento especializado nos dias de prova: 29 de maio a 22 de agosto.

29 de maio a 22 de agosto. Período para solicitar uso de nome social: 29 de maio a 23 de agosto.

29 de maio a 23 de agosto. Período para envio de documentação de quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência: 29 de maio a 22 de agosto.

29 de maio a 22 de agosto. Prazo final para alteração de inscrição: 27 de agosto.

27 de agosto. Convocação para a banca de validação para pretos e pardos: 16 de setembro.

16 de setembro. Bancas de validação para pretos e pardos: 23 de setembro a 4 de outubro.

23 de setembro a 4 de outubro. Prova da primeira fase: 20 de outubro.

20 de outubro. Provas da segunda fase: 1º e 2 de dezembro.

