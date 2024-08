Um aposta do Paraná cravou os 15 números da Lotofácil 3172 milionária, sorteada na noite deste sábado (03). O prêmio era de R$ 1,7 milhão e será dividido entre dois apostadores: um paranaense de Cruzeiro do Sul e outro de Boa Vista (RR). O paranaense embolsou nada menos que R$ 684 mil.

Resultado Lotofácil 3172 milionária: 01, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

A aposta feita pelo paranaense foi do tipo simples, na Lotérica Cruzeiro do Sul, na cidade de mesmo nome que fica na região noroeste do Paraná; Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CRUZEIRO DO SUL/PR LOTERICA CRUZEIRO DO SUL 15 Não Simples 1 R$684.189,64

Como jogar na Lotofácil?

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem