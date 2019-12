Após a passagem do navio MS Hamburg domingo (15), o Porto de Paranaguá planeja receber mais cruzeiros. A previsão é de que navios de passageiros menores também atraquem no Porto de Antonina e até que levem passageiros à Ilha do Mel, um dos pontos mais paradisíacos do litoral paranaense.

De origem alemã, o MS Hamburg trouxe cerca de 244 passageiros que conheceram as tradições do litoral paranaense no desembarque em Paranaguá, como fandango. Os passageiros eram da Alemanha, Áustria, Suíça, Austrália, Eslovênia e Estados Unidos. Há três anos o segundo maior porto do país não recebia um cruzeiro. O navio tem 170 tripulantes, totalizando 414 pessoas a bordo.

LEIA+ Caravana da Coca-Cola em Curitiba tem roteiro divulgado neste Natal

Em Paranaguá, turistas do cruzeiro conheceram as tradições do litoral paranaense. Foto: Claudio Neves / Portos de Paranaguá

O diretor empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, diz que está em contato com outras operadoras de cruzeiros para virem ao Paraná. Um segundo navio está previsto para atracar em Paranaguá em março de 2020. A intenção é justamente fomentar a vinda de turistas para o litoral paranaense através dos portos. “Esse primeiro navio simboliza a nossa boa vontade e boa intenção de bem receber esses passageiros”, reforça Pioli.

Turismo

Um grupo de 81 passageiros do cruzeiro subiu a Serra do Mar de ônibus para conhecer Curitiba. O passeio foi adquirido a bordo, oferecido por uma empresa da capital. Para os outros 163 passageiros e os tripulantes que quiseram conhecer Paranaguá, as ilhas e demais municípios da região, também foram disponibilizados ônibus até o centro de Paranaguá, onde os passeios foram oferecidos por agências locais. Alguns deles fizeram o passeio por Paranaguá de Bicicleta.