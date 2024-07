Em um dia de fúria e revolta, uma briga de trânsito ocorreu no sábado (20) na PR-423, rodovia que liga Araucária a Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A briga entre dois motoristas foi gravada por um morador da região, que curtia um clássico de Rionegro e Solimões.

Nas imagens abaixo, um condutor de um veículo Tempra prata faz a ultrapassagem em um caminhão e retorna para a pista para trancar o veículo pesado. O caminhoneiro tenta ir embora, mas o motorista do carro desce e se pendura na porta do caminhão quebrando o retrovisor. A briga segue e o motorista do caminhão dá a ré para bater no automóvel.

Após a confusão, o caminhoneiro deixou o local e o motorista do Tempra precisou de um serviço de guincho para deixar a rodovia. Com o vídeo divulgado, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) busca identificar os envolvidos que poderiam ter provocado um grave acidente. O motivo da briga não foi divulgado.

Gravar com o celular ao volante é crime

Segundo o artigo 252 do Código de trânsito Brasileiro utilizar o celular enquanto dirige é crime passível de multa gravíssima no valor de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!