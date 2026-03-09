Amostra do outono: Paraná terá semana com chuvas isoladas e clima ameno

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná enfrentará uma semana de chuvas isoladas e temperaturas mais amenas, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Após a passagem de uma frente fria no domingo (08/03), que trouxe acumulados de chuva históricos em Londrina, o estado experimentará condições típicas do outono, embora a estação só comece oficialmente em 20 de março.

De acordo com Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar, um sistema frontal que se deslocou sobre o oceano na altura do Sul do país provocou mudanças nos padrões atmosféricos no Paraná. As chuvas foram significativas em diversas regiões, com volumes acima de 30 mm registrados em cidades como Ventania, Palmas, Morretes, Lapa, General Carneiro e Colombo no domingo.

Londrina se destacou com um volume acumulado de chuva superior a 164 mm entre as 21h de domingo e as 7h de segunda-feira (09/03), ultrapassando a média histórica do mês de março, que é de 136,1 mm. O Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em parceria com a Defesa Civil, aponta risco alto para o Sudoeste e Oeste, e moderado para o resto do Estado, de chuvas fortes, rajadas de vento e granizo localizado.

As temperaturas ficarão mais amenas até quarta-feira (11/03), com mínimas entre 14°C e 15°C nas regiões Sul, Centro-Sul e Leste do Paraná. As máximas não devem ultrapassar 26°C no Oeste e Noroeste, enquanto na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral não deverão passar dos 21°C. A partir de sexta-feira, as temperaturas voltam a subir em todas as regiões paranaenses.