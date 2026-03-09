Nota Paraná premia contribuinte que gastou R$ 900 com R$ 100 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um morador de Cascavel, cidade a 491 km de Curitiba, levou a bolada de R$ 100 mil no sorteio do Nota Paraná desta segunda-feira (9). O sortudo gastou apenas R$ 905,54 em novembro passado, pedindo CPF em somente duas notas fiscais. Com isso, gerou cinco bilhetes eletrônicos, sendo um deles o premiado.

O ganhador, residente do bairro Periolo, provou que não é preciso gastar muito para faturar alto no programa da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). O bilhete vencedor, de número 8.203.440, garantiu o prêmio máximo do mês de março.

Mas a sorte não parou por aí. Uma consumidora de Morretes, no litoral paranaense, levou R$ 50 mil com apenas quatro notas fiscais. Suas compras totalizaram R$ 2,3 mil, gerando 12 bilhetes – um deles, o 21.296.330, foi o contemplado.

Marta Gambini, coordenadora do Nota Paraná, ressalta a importância de pedir CPF na nota em todas as compras. “Seja a compra do mês ou o cafezinho na esquina: tudo faz diferença — e os ganhadores deste mês são a prova disso”, afirma.

O programa de cidadania fiscal ainda premiou:

100 consumidores com R$ 1.000

8 mil com R$ 100

35 mil com R$ 50

No total, R$ 2,8 milhões foram distribuídos a pessoas físicas neste sorteio. Cerca de 3,34 milhões de paranaenses participaram, gerando mais de 33,7 milhões de bilhetes eletrônicos.

Como participar do Nota Paraná:

Solicite CPF na nota em todas as compras no Paraná Acesse o site do Nota Paraná Clique em “cadastre-se” Preencha seus dados pessoais (CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço) Crie uma senha pessoal

Após o cadastro, suas notas fiscais com CPF gerarão créditos e bilhetes para os sorteios mensais. Os créditos podem ser transferidos para sua conta bancária.