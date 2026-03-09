Enxame de abelhas interdita parquinho infantil de praça nos Campos Gerais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Praça da Ucrânia, em Guarapuava, nos Campos Gerais do Paraná, foi parcialmente interditada pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (8/3) após a identificação de um enxame de abelhas no local. O foco do enxame estava próximo a um parquinho infantil.

Segundo informações da Prefeitura de Guarapuava, a interdição foi adotada como medida preventiva para evitar possíveis ataques e garantir a segurança dos frequentadores do espaço público. Fitas de isolamento foram instaladas ao redor da área para impedir a aproximação da população.

A interdição deve permanecer até esta segunda-feira (9/3). A liberação da área dependerá de uma nova avaliação de risco feita pelas equipes responsáveis e da remoção segura do enxame. Após esse procedimento, o espaço será reaberto ao público.

