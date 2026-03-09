Inscrições para Circuito Curitiba de Corridas de Rua 2026 abrem nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para a primeira etapa do Circuito Curitiba de Corridas de Rua 2026 serão abertas nesta segunda-feira (9/3), às 20h. O evento, promovido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), terá sua primeira prova no dia 22 de março, com largada na Praça Nossa Senhora de Salete, como parte das comemorações dos 333 anos de Curitiba.

O circuito contará com cinco provas ao longo do ano, todas com percursos de 5 e 10 quilômetros. Podem participar corredores a partir de 18 anos, incluindo pessoas com deficiência em diversas categorias. A iniciativa visa incentivar a prática de atividade física e promover o intercâmbio esportivo e cultural na capital.

Uma novidade desta edição é a mandala formada pelas cinco medalhas das etapas. Ao completar todas as provas, o atleta poderá montar uma mandala comemorativa que homenageia pontos tradicionais de Curitiba. A arte oficial foi escolhida por meio de um concurso promovido pela Smelj.

As datas das etapas já estão definidas: 22/3 (1ª etapa), 14/6 (2ª etapa), 28/6 (Entre Parques), 27/9 (3ª etapa) e 1/11 (4ª etapa). Os locais das provas ainda serão divulgados. As inscrições podem ser feitas através do site oficial do evento.