Suspeito é preso por danificar câmeras de monitoramento em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 09/03/26 12h04
Guarda Municipal prende suspeito por danificar câmeras da Muralha Digital. Foto: Diulgação

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu um homem suspeito de danificar equipamentos de monitoramento da Muralha Digital na Praça Tiradentes, no Centro, no domingo (8/3). A ação ocorreu após denúncia de que um indivíduo estaria arrancando fios de duas câmeras instaladas no local.

Acionada pela Central de Operações, uma equipe da Guarda Municipal realizou buscas na região com base nas características informadas. O suspeito foi localizado nas proximidades da praça e, após verificação das imagens do sistema de monitoramento, foi confirmado que se tratava do responsável pelos danos.

O homem foi encaminhado à Central Regional de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis. A Muralha Digital é um sistema de monitoramento que conta com mais de duas mil câmeras distribuídas em pontos estratégicos da cidade, incluindo bairros, região central e equipamentos públicos.

Algumas câmeras do sistema possuem tecnologia de movimentação, realizando rotações para ampliar a cobertura da área monitorada. Quando um equipamento apresenta dano, é aberto imediatamente um chamado para manutenção.

A Prefeitura ressalta que, além da tecnologia, a segurança pública em Curitiba depende principalmente do trabalho dos servidores nas ruas, realizando patrulhamentos e atendendo ocorrências. A atuação direta das equipes é considerada fundamental para a resposta rápida e preservação da ordem pública.

