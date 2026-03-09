“Só estou viva porque lutei muito”, diz recepcionista vítima de tentativa de feminicídio em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A recepcionista de um hotel em Curitiba foi brutalmente agredida por um hóspede no último sábado (7/3), véspera do Dia Internacional da Mulher, após negar um beijo. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que Jhonathan Reynaldo dos Santos, de 24 anos, persegue e agride a funcionária até que ela desmaie.

Em entrevista ao telejornal Meio Dia Paraná, da RPC, afiliada da TV Globo no estado, a vítima relatou que as agressões começaram depois que ela recusou um pedido de beijo feito pelo hóspede. Segundo a recepcionista, o homem estava na recepção para pagar bebidas alcoólicas e permaneceu no local alegando que estava passando mal.

“Falou que tinha se interessado por mim, que eu era uma mulher muito bonita, e perguntou se eu não daria um beijo nele. Falei que não, sou comprometida e estou no meu local de trabalho”, contou.

Em seguida, ao ir até o banheiro localizado atrás da recepção, o hóspede invadiu o espaço e tentou agarrá-la. Ela tentou fugir, mas foi atingida por socos e chutes. Durante a tentativa de escapar, ela caiu e acabou desmaiando por alguns minutos.

Jhonathan Reynaldo dos Santos, de 24 anos, foi preso em flagrante. Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná.

A recepcionista relatou que conseguiu se livrar do agressor ao sair do hotel e pedir ajuda. “Só estou viva porque lutei muito pela minha vida”, disse. Ela sofreu ferimentos no rosto e em um dos braços, que foi cortado por uma saboneteira quebrada pelo cliente durante a agressão.

Agressão ocorreu na véspera do Dia das Mulheres

No dia seguinte ao ataque, em 8 de março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a vítima pretendia visitar as netas na casa do filho, que mora em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Segundo a defesa da recepcionista, serão apresentados recursos para que o caso seja enquadrado como tentativa de feminicídio. Nesse tipo de crime, o processo segue o rito do Tribunal do Júri, considerado um dos mais longos previstos no Código de Processo Penal. Até a fase de julgamento, o prazo médio pode chegar a cerca de 217 dias.

Já a defesa de Jhonathan Reynaldo dos Santos afirmou ao telejornal que atuará no processo para garantir ao acusado os direitos constitucionais previstos em lei.

