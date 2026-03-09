Gritos de socorro levam agressor de mulher a ser preso em Londrina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi preso na madrugada de sábado (07/03) após agredir a esposa no bairro Gleba Jacutinga, em Londrina. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por um porteiro que ouviu pedidos de socorro vindos de um apartamento na Rua Luiz Lerco.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima com ferimentos visíveis no olho direito e escoriações nos braços e pernas. Ela relatou que foi agredida pelo marido logo após retornar da casa de uma amiga.

Violência contra mulher: saiba seus direitos e onde buscar ajuda

+ Leia mais Suspeito é preso por danificar câmeras de monitoramento em Curitiba

Segundo informações coletadas pelos agentes, o homem, tomado por ciúmes, iniciou uma discussão, proferindo ofensas e tomando o celular da esposa. Quando ela tentou recuperar o aparelho, foi agredida fisicamente.

Em um momento de desespero, a vítima conseguiu se trancar no banheiro e pedir socorro, fazendo com que o agressor fugisse do apartamento. Durante as buscas realizadas nas proximidades, a equipe policial localizou o suspeito a poucos metros da residência.

O homem, que apresentava visíveis sinais de embriaguez, não negou as acusações e acabou confessando as agressões aos policiais.

Diante dos fatos constatados, foi dada voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado junto com a vítima à Central de Flagrantes para os procedimentos legais necessários. O caso agora será investigado pelas autoridades competentes.

A violência doméstica é crime previsto na Lei Maria da Penha e pode resultar em prisão para o agressor.