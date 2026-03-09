Londrina tem 86 mm de chuva em poucas horas; Previsão indica ainda mais chuva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A segunda-feira (9/03) começou com chuvas intensas em várias regiões do Paraná, com destaque para Londrina, que registrou um acumulado impressionante de 86,2 mm* entre a 0h e as 7h desta manhã, segundo dados da previsão do tempo do Simepar. O volume é significativamente superior ao observado em outras localidades do estado no mesmo período. Enquanto a maioria das cidades do Paraná não passou dos 20 mm, Londrina registrou sozinha mais de 110 mm em poucas horas.

De acordo com a meteorologista Bianca Angelo, do Simepar, a situação em Londrina é ainda mais crítica quando analisado o período completo. “Entre o final da noite de ontem e a madrugada de hoje, áreas de instabilidade atuaram sobre o norte do estado. No período analisado, o acumulado atingiu 146,0 mm no município de Londrina. Destaca-se que, apenas na primeira hora do dia, entre 00h e 01h, foram registrados 62,6 mm de precipitação, caracterizando um episódio de chuva de forte intensidade. Nas demais regiões do estado, os acumulados observados foram baixos ou pontuais. No momento da análise, ainda há ocorrência de chuva fraca na região”, explica.

Enquanto Londrina ultrapassou os 110 mm, outras cidades apresentaram acumulados bem menores no mesmo intervalo de sete horas:

– Bandeirantes (IAPAR): 21,9 mm

– Jacarezinho (SANEPAR): 20,6 mm

– Cambará: 21,2 mm

– Guaratuba: 18,6 mm

– Cornélio Procópio: 18,2 mm

– Ventania (INMET): 15,4 mm

– Marumbi Base: 12 mm

– Telêmaco Borba (IAPAR): 11 mm

– Apucarana: 11,4 mm

– Jaguariaíva: 10,8 mm

A previsão para esta segunda-feira indica que o tempo continuará instável em todo o Paraná. No interior do estado, a massa de ar presente ainda é aquecida e úmida, situação que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade em vários momentos do dia. Contudo, no período da tarde, os eventos de precipitação devem ser mais fortes, acompanhados por descargas atmosféricas.

No Leste do estado, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral, o vento transporta umidade do oceano, mantendo o céu mais fechado, com chuvas ocasionais e menor variação das temperaturas.

Previsão do tempo para Londrina tem mais chuva

A situação em Londrina inspira cuidados, já que a previsão indica mais precipitações para esta segunda-feira, com um acumulado adicional de 40 mm e temperatura variando entre 20°C e 24°C. A instabilidade deve permanecer, com chuvas previstas também para terça-feira, quando são esperados mais 36 mm de precipitação.

Para Curitiba e região, a semana começa com chuva mais moderada, com acumulado de 1,2 mm e temperatura entre 17°C e 22°C.

Previsão do tempo para terça-feira

Para amanhã, a meteorologia prevê temperaturas amenas no amanhecer entre o Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Ao longo do dia, essas regiões, assim como o litoral, não devem registrar grande elevação térmica. Nas demais áreas do estado, o tempo ficará um pouco mais abafado, contudo, as máximas previstas devem ficar abaixo dos 30°C em todo o Paraná.

Com relação às chuvas, permanece a condição para eventos de precipitação em vários momentos do dia na maior parte das regiões paranaenses, exigindo atenção redobrada principalmente nas áreas que já registraram volumes significativos neste início de semana.

*O Simepar havia informado que a medição total de chuva em Londrina tinha sido de 110,6 mm, mas depois corrigiu a informação para 86,2 mm.

