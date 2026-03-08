Com saldo positivo, Curitiba lidera geração de empregos no Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba (PR) começou 2026 com destaque nacional na geração de empregos com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que a capital paranaense registrou saldo positivo de 6.919 vagas em janeiro — corresponde à diferença entre 50.056 admissões e 43.137 desligamentos no período.

O resultado coloca a cidade na liderança entre os municípios brasileiros. Entre os setores que mais contribuíram para a geração de empregos em Curitiba estão serviços e construção civil, áreas que vêm apresentando crescimento consistente na capital.

Com o resultado, o estoque de empregos formais teve aumento de 0,84%, indicador considerado expressivo para o primeiro mês do ano. Para o prefeito Eduardo Pimentel (PSD), os números refletem o ambiente favorável para investimentos e desenvolvimento econômico.

“Curitiba tem trabalhado para criar um ambiente seguro para quem investe e para quem quer trabalhar. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo, gerando oportunidades e fortalecendo a economia da cidade”, afirmou.

Além do cenário econômico positivo, a prefeitura atribui o resultado a ações de intermediação de mão de obra feitas pela gestão, como mutirões e feiras de contratação nas Ruas da Cidadania e em diferentes regiões da cidade, aproximando trabalhadores e empresas.

Tempo médio para abertura de empresa é de duas horas na capital paranaense

Entre as iniciativas adotadas em Curitiba está o atendimento itinerante do “Sine Móvel”, que leva serviços de intermediação aos bairros. A proposta é facilitar o acesso às vagas e reduzir barreiras para quem busca recolocação profissional.

Outro programa municipal é o “Tarifa zero a caminho do emprego”, que proporciona transporte gratuito para entrevistas de trabalho. Paralelamente, o município investe na melhoria do ambiente de negócios.

Medidas recentes ampliaram o número de atividades consideradas de baixo risco e simplificaram a abertura de empresas. Curitiba registra tempo médio de cerca de duas horas para abertura de novos negócios, abaixo da média nacional.