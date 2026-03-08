Semana começa no escuro para moradores de Curitiba; veja onde e quando vai faltar luz

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os moradores de diversas regiões de Curitiba devem se preparar para uma semana de interrupções programadas no fornecimento de eletricidade. Entre a próxima segunda-feira (09/03) e sexta-feira (13/03) de 2026, a concessionária de energia realizará uma série de obras que afetarão cerca de 1.984 unidades consumidoras.

As interrupções são necessárias para viabilizar melhorias, ampliações de rede e manutenções preventivas em equipamentos. Bairros como Boqueirão, Tatuquara, Bairro Alto e Campo Comprido estão na lista de áreas com os maiores volumes de desligamentos.

A orientação técnica é que, para garantir a segurança dos aparelhos, os consumidores retirem equipamentos eletrônicos das tomadas e evitem manutenções internas durante o período informado, já que a energia pode retornar antes do horário previsto.

Cronograma de Desligamentos Programados – Falta de Luz em Curitiba (09 a 13 de Março)

Data Bairro Ruas/Logradouros Afetados (Parcial) Horário Consumidores Motivo 09/03 (Seg) Boqueirão / Hauer R. Alcino Guanabara, R. Bartolomeu L de Gusmão, R. Carlos de Laet, R. Irma Maria Lucia Roland, R. Waldemar Kost 10:15 – 16:15 164 Melhorias e ampliações 10/03 (Ter) Bigorrilho Parque Barigui, R. Dr. Aluizio França, R. Orlando Cantarelli, R. Pedro Nogarolli 06:30 – 09:30 35 Manutenção de rede 10/03 (Ter) Boa Vista R. David Geronasso (nº 1698) 11:15 – 17:15 2 Melhorias e ampliações 11/03 (Qua) Tatuquara R. Belmira Carvalho Bertoldi, R. Joana Roncaglio Bertoldi, R. Lydia Girardi Bertholdi, R. Antonio Dolata, R. Antonio Giovanni Bertoldi 10:15 – 17:15 139 Melhorias e ampliações 11/03 (Qua) Santo Inácio Al. Ecológica Burle Marx, Parque Barigui, R. Batista Ganz 06:15 – 11:15 13 Manutenção de rede 11/03 (Qua) Boqueirão R. Alcino Guanabara, R. Carlos de Laet, R. Waldemar Kost 09:00 – 13:30 109 Melhorias e ampliações 11/03 (Qua) Campo Comprido / Orleans Av. Três Marias, Ver. Toaldo Tulio, R. Antonio Adão Falarz, R. Nabal Guimarães Barreto 10:00 – 17:00 73 Manutenção de rede 12/03 (Qui) Pilarzinho R. Alexandre Schroeder, R. Jose Brenny, R. Leonor Castellano, R. Manife Tacla, R. Tte. Miguel Anselmo da Silva 07:45 – 14:45 71 Manutenção de rede 12/03 (Qui) Tatuquara / Caximba Estrada da Mina do Ouro, R. Adelina Ferreira Muller, R. Altamiro Machado, R. Carlos Chagas, R. Darci Ariarte Mallin, R. Maguari, R. Pitangua, R. Tapiranga 09:15 – 14:15 181 Manutenção de rede 12/03 (Qui) Bairro Alto R. Alberico Flores Bueno, R. Rio Jaguaribe, R. Rio Mucuri, R. Sebastião Alves Ferreira 09:15 – 13:15 173 Melhorias e ampliações 12/03 (Qui) Umbará R. Domingas Scroccaro Marochi, R. Etelvina Constantina Scroccaro, R. Maria Pelanda Scroccaro, R. Mercedes Irene Bonatto Scroccaro 10:15 – 17:15 106 Melhorias e ampliações 12/03 (Qui) Santa Quitéria R. Dom Orione, R. Maria Gabardo Mendes, Trav. Arnoldo Kuhl 09:30 – 14:30 62 Melhorias e ampliações 12/03 (Qui) Boqueirão R. Bom Jesus de Iguape, R. Dr. Julio Cesar Ribeiro de Souza 09:00 – 14:00 47 Melhorias e ampliações 13/03 (Sex) Tatuquara R. Albor Pimpão de Almeida, R. Elizabeth Parodi, R. Francisco Strobach Filho, R. Jorn. Emilio Zola Florenzano, R. Lauro Calixto, R. Victalina Veiga, R. Mane Garrincha, R. Pres. João Goulart 10:15 – 17:15 263 Melhorias e ampliações 13/03 (Sex) Hauer / Boqueirão R. Bartolomeu L de Gusmão, Canal Belém, R. Cel. Antonio Ricardo dos Santos, R. das Carmelitas, R. Maj. Fabriciano do Rego Barros, R. Pres. Padua Fleury, R. Roberto Hauer 09:15 – 13:45 211 Melhorias e ampliações 13/03 (Sex) Orleans R. Astolpho Macedo Souza, R. Domingos Benatto, R. João Volpe 09:45 – 14:45 212 Manutenção de rede 13/03 (Sex) Capão Raso R. Laudelino Ferreira Lopes 14:45 – 17:45 55 Manutenção de rede 13/03 (Sex) Xaxim R. Francisco Derosso, R. João Eugenio Baptista 10:15 – 13:15 48 Melhorias e ampliações 13/03 (Sex) Tarumã Av. Victor Ferreira do Amaral 09:00 – 15:00 19 Melhorias e ampliações

🚫 Avisos Cancelados

Fique atento: os avisos abaixo, que estavam previstos inicialmente, foram cancelados por impedimentos técnicos:

09/03 (Seg): LES – 1013/2026 (Boqueirão).

LES – 1013/2026 (Boqueirão). 11/03 (Qua): LES – 1041/2026 (Pilarzinho – reprogramado para o dia 12/03).