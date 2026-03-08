Serviço

Semana começa no escuro para moradores de Curitiba; veja onde e quando vai faltar luz

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 08/03/26 18h29
Falta de luz programada para a semana em Curitiba. Foto: Deposit Photos

Os moradores de diversas regiões de Curitiba devem se preparar para uma semana de interrupções programadas no fornecimento de eletricidade. Entre a próxima segunda-feira (09/03) e sexta-feira (13/03) de 2026, a concessionária de energia realizará uma série de obras que afetarão cerca de 1.984 unidades consumidoras.

As interrupções são necessárias para viabilizar melhorias, ampliações de rede e manutenções preventivas em equipamentos. Bairros como Boqueirão, Tatuquara, Bairro Alto e Campo Comprido estão na lista de áreas com os maiores volumes de desligamentos.

A orientação técnica é que, para garantir a segurança dos aparelhos, os consumidores retirem equipamentos eletrônicos das tomadas e evitem manutenções internas durante o período informado, já que a energia pode retornar antes do horário previsto.

Cronograma de Desligamentos Programados – Falta de Luz em Curitiba (09 a 13 de Março)

DataBairroRuas/Logradouros Afetados (Parcial)HorárioConsumidoresMotivo
09/03 (Seg)Boqueirão / HauerR. Alcino Guanabara, R. Bartolomeu L de Gusmão, R. Carlos de Laet, R. Irma Maria Lucia Roland, R. Waldemar Kost10:15 – 16:15164Melhorias e ampliações
10/03 (Ter)BigorrilhoParque Barigui, R. Dr. Aluizio França, R. Orlando Cantarelli, R. Pedro Nogarolli06:30 – 09:3035Manutenção de rede
10/03 (Ter)Boa VistaR. David Geronasso (nº 1698)11:15 – 17:152Melhorias e ampliações
11/03 (Qua)TatuquaraR. Belmira Carvalho Bertoldi, R. Joana Roncaglio Bertoldi, R. Lydia Girardi Bertholdi, R. Antonio Dolata, R. Antonio Giovanni Bertoldi10:15 – 17:15139Melhorias e ampliações
11/03 (Qua)Santo InácioAl. Ecológica Burle Marx, Parque Barigui, R. Batista Ganz06:15 – 11:1513Manutenção de rede
11/03 (Qua)BoqueirãoR. Alcino Guanabara, R. Carlos de Laet, R. Waldemar Kost09:00 – 13:30109Melhorias e ampliações
11/03 (Qua)Campo Comprido / OrleansAv. Três Marias, Ver. Toaldo Tulio, R. Antonio Adão Falarz, R. Nabal Guimarães Barreto10:00 – 17:0073Manutenção de rede
12/03 (Qui)PilarzinhoR. Alexandre Schroeder, R. Jose Brenny, R. Leonor Castellano, R. Manife Tacla, R. Tte. Miguel Anselmo da Silva07:45 – 14:4571Manutenção de rede
12/03 (Qui)Tatuquara / CaximbaEstrada da Mina do Ouro, R. Adelina Ferreira Muller, R. Altamiro Machado, R. Carlos Chagas, R. Darci Ariarte Mallin, R. Maguari, R. Pitangua, R. Tapiranga09:15 – 14:15181Manutenção de rede
12/03 (Qui)Bairro AltoR. Alberico Flores Bueno, R. Rio Jaguaribe, R. Rio Mucuri, R. Sebastião Alves Ferreira09:15 – 13:15173Melhorias e ampliações
12/03 (Qui)UmbaráR. Domingas Scroccaro Marochi, R. Etelvina Constantina Scroccaro, R. Maria Pelanda Scroccaro, R. Mercedes Irene Bonatto Scroccaro10:15 – 17:15106Melhorias e ampliações
12/03 (Qui)Santa QuitériaR. Dom Orione, R. Maria Gabardo Mendes, Trav. Arnoldo Kuhl09:30 – 14:3062Melhorias e ampliações
12/03 (Qui)BoqueirãoR. Bom Jesus de Iguape, R. Dr. Julio Cesar Ribeiro de Souza09:00 – 14:0047Melhorias e ampliações
13/03 (Sex)TatuquaraR. Albor Pimpão de Almeida, R. Elizabeth Parodi, R. Francisco Strobach Filho, R. Jorn. Emilio Zola Florenzano, R. Lauro Calixto, R. Victalina Veiga, R. Mane Garrincha, R. Pres. João Goulart10:15 – 17:15263Melhorias e ampliações
13/03 (Sex)Hauer / BoqueirãoR. Bartolomeu L de Gusmão, Canal Belém, R. Cel. Antonio Ricardo dos Santos, R. das Carmelitas, R. Maj. Fabriciano do Rego Barros, R. Pres. Padua Fleury, R. Roberto Hauer09:15 – 13:45211Melhorias e ampliações
13/03 (Sex)OrleansR. Astolpho Macedo Souza, R. Domingos Benatto, R. João Volpe09:45 – 14:45212Manutenção de rede
13/03 (Sex)Capão RasoR. Laudelino Ferreira Lopes14:45 – 17:4555Manutenção de rede
13/03 (Sex)XaximR. Francisco Derosso, R. João Eugenio Baptista10:15 – 13:1548Melhorias e ampliações
13/03 (Sex)TarumãAv. Victor Ferreira do Amaral09:00 – 15:0019Melhorias e ampliações

🚫 Avisos Cancelados

Fique atento: os avisos abaixo, que estavam previstos inicialmente, foram cancelados por impedimentos técnicos:

  • 09/03 (Seg): LES – 1013/2026 (Boqueirão).
  • 11/03 (Qua): LES – 1041/2026 (Pilarzinho – reprogramado para o dia 12/03).
