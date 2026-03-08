Semana começa no escuro para moradores de Curitiba; veja onde e quando vai faltar luz

Os moradores de diversas regiões de Curitiba devem se preparar para uma semana de interrupções programadas no fornecimento de eletricidade. Entre a próxima segunda-feira (09/03) e sexta-feira (13/03) de 2026, a concessionária de energia realizará uma série de obras que afetarão cerca de 1.984 unidades consumidoras.
As interrupções são necessárias para viabilizar melhorias, ampliações de rede e manutenções preventivas em equipamentos. Bairros como Boqueirão, Tatuquara, Bairro Alto e Campo Comprido estão na lista de áreas com os maiores volumes de desligamentos.
A orientação técnica é que, para garantir a segurança dos aparelhos, os consumidores retirem equipamentos eletrônicos das tomadas e evitem manutenções internas durante o período informado, já que a energia pode retornar antes do horário previsto.
Cronograma de Desligamentos Programados – Falta de Luz em Curitiba (09 a 13 de Março)
|Data
|Bairro
|Ruas/Logradouros Afetados (Parcial)
|Horário
|Consumidores
|Motivo
|09/03 (Seg)
|Boqueirão / Hauer
|R. Alcino Guanabara, R. Bartolomeu L de Gusmão, R. Carlos de Laet, R. Irma Maria Lucia Roland, R. Waldemar Kost
|10:15 – 16:15
|164
|Melhorias e ampliações
|10/03 (Ter)
|Bigorrilho
|Parque Barigui, R. Dr. Aluizio França, R. Orlando Cantarelli, R. Pedro Nogarolli
|06:30 – 09:30
|35
|Manutenção de rede
|10/03 (Ter)
|Boa Vista
|R. David Geronasso (nº 1698)
|11:15 – 17:15
|2
|Melhorias e ampliações
|11/03 (Qua)
|Tatuquara
|R. Belmira Carvalho Bertoldi, R. Joana Roncaglio Bertoldi, R. Lydia Girardi Bertholdi, R. Antonio Dolata, R. Antonio Giovanni Bertoldi
|10:15 – 17:15
|139
|Melhorias e ampliações
|11/03 (Qua)
|Santo Inácio
|Al. Ecológica Burle Marx, Parque Barigui, R. Batista Ganz
|06:15 – 11:15
|13
|Manutenção de rede
|11/03 (Qua)
|Boqueirão
|R. Alcino Guanabara, R. Carlos de Laet, R. Waldemar Kost
|09:00 – 13:30
|109
|Melhorias e ampliações
|11/03 (Qua)
|Campo Comprido / Orleans
|Av. Três Marias, Ver. Toaldo Tulio, R. Antonio Adão Falarz, R. Nabal Guimarães Barreto
|10:00 – 17:00
|73
|Manutenção de rede
|12/03 (Qui)
|Pilarzinho
|R. Alexandre Schroeder, R. Jose Brenny, R. Leonor Castellano, R. Manife Tacla, R. Tte. Miguel Anselmo da Silva
|07:45 – 14:45
|71
|Manutenção de rede
|12/03 (Qui)
|Tatuquara / Caximba
|Estrada da Mina do Ouro, R. Adelina Ferreira Muller, R. Altamiro Machado, R. Carlos Chagas, R. Darci Ariarte Mallin, R. Maguari, R. Pitangua, R. Tapiranga
|09:15 – 14:15
|181
|Manutenção de rede
|12/03 (Qui)
|Bairro Alto
|R. Alberico Flores Bueno, R. Rio Jaguaribe, R. Rio Mucuri, R. Sebastião Alves Ferreira
|09:15 – 13:15
|173
|Melhorias e ampliações
|12/03 (Qui)
|Umbará
|R. Domingas Scroccaro Marochi, R. Etelvina Constantina Scroccaro, R. Maria Pelanda Scroccaro, R. Mercedes Irene Bonatto Scroccaro
|10:15 – 17:15
|106
|Melhorias e ampliações
|12/03 (Qui)
|Santa Quitéria
|R. Dom Orione, R. Maria Gabardo Mendes, Trav. Arnoldo Kuhl
|09:30 – 14:30
|62
|Melhorias e ampliações
|12/03 (Qui)
|Boqueirão
|R. Bom Jesus de Iguape, R. Dr. Julio Cesar Ribeiro de Souza
|09:00 – 14:00
|47
|Melhorias e ampliações
|13/03 (Sex)
|Tatuquara
|R. Albor Pimpão de Almeida, R. Elizabeth Parodi, R. Francisco Strobach Filho, R. Jorn. Emilio Zola Florenzano, R. Lauro Calixto, R. Victalina Veiga, R. Mane Garrincha, R. Pres. João Goulart
|10:15 – 17:15
|263
|Melhorias e ampliações
|13/03 (Sex)
|Hauer / Boqueirão
|R. Bartolomeu L de Gusmão, Canal Belém, R. Cel. Antonio Ricardo dos Santos, R. das Carmelitas, R. Maj. Fabriciano do Rego Barros, R. Pres. Padua Fleury, R. Roberto Hauer
|09:15 – 13:45
|211
|Melhorias e ampliações
|13/03 (Sex)
|Orleans
|R. Astolpho Macedo Souza, R. Domingos Benatto, R. João Volpe
|09:45 – 14:45
|212
|Manutenção de rede
|13/03 (Sex)
|Capão Raso
|R. Laudelino Ferreira Lopes
|14:45 – 17:45
|55
|Manutenção de rede
|13/03 (Sex)
|Xaxim
|R. Francisco Derosso, R. João Eugenio Baptista
|10:15 – 13:15
|48
|Melhorias e ampliações
|13/03 (Sex)
|Tarumã
|Av. Victor Ferreira do Amaral
|09:00 – 15:00
|19
|Melhorias e ampliações
🚫 Avisos Cancelados
Fique atento: os avisos abaixo, que estavam previstos inicialmente, foram cancelados por impedimentos técnicos:
- 09/03 (Seg): LES – 1013/2026 (Boqueirão).
- 11/03 (Qua): LES – 1041/2026 (Pilarzinho – reprogramado para o dia 12/03).