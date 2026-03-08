Curitiba lança campanha contra violência doméstica no Dia da Mulher

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizou um evento especial no Memorial da cidade neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, para lançar a campanha “Promessas de amor que são quebradas”. A iniciativa visa ampliar o debate sobre violência doméstica e colocar os homens no centro da estratégia de prevenção.

Durante o evento, promovido pela Secretaria Municipal da Mulher e Igualdade Étnico-Racial (Smir), o prefeito Eduardo Pimentel pediu apoio na divulgação da campanha. A secretária Marli Teixeira Leite destacou que a resposta do município aos casos de feminicídio é institucional e urgente.

A campanha busca estimular a identificação de comportamentos como controle excessivo, ciúmes e humilhação antes que evoluam para agressões físicas. Curitiba oferece estruturas de acolhimento como a Pousada de Maria e a unidade Encontro com Deus para mulheres e filhos que precisam sair de casa para escapar da violência.

Além disso, foi anunciada uma verba federal de R$ 1,8 milhão para diagnóstico e tratamento de endometriose, beneficiando cerca de 2 mil mulheres. Parte do recurso também será destinado para reduzir a fila de exames de densitometria óssea, importante na detecção precoce de osteoporose.

O evento contou ainda com apresentações culturais, feira de artesãs e uma exposição sobre mulheres paranaenses de destaque em suas áreas de atuação.