Papa Leão XIV pede fim da violência no Irã e Oriente Médio

Por Vatican News Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 08/03/26 17h55
Papa Leão XIV pede fim da guerra no Oriente Médio. Foto: VaticanNews

O Papa Leão XIV voltou neste domingo (08/03) a pedir o fim da guerra no Irã e a abertura do diálogo, alertando que o conflito está se espalhando por todo o Oriente Médio e semeando “um clima de ódio e medo”.

Após a oração do Angelus, Leão expressou sua “profunda consternação” pela guerra e pela forma como ela está desestabilizando o Líbano, um “baluarte” para os cristãos em uma região de maioria muçulmana, e rezou pelo fim dos bombardeios e pela abertura do diálogo “para ouvir a voz do povo”.

“Do Irã e de todo o Oriente Médio continuam chegando notícias que causam profunda consternação. Aos episódios de violência e devastação, e ao clima generalizado de ódio e medo, soma-se o temor de que o conflito se alastre e outros países da região, entre eles o querido Líbano, possam mergulhar novamente na instabilidade”.

Elevemos nossa humilde oração ao Senhor, – continuou o Papa – para que cesse o barulho das bombas, calem-se as armas e se abra um espaço de diálogo, no qual se possa ouvir a voz dos povos.

“Confio esta súplica a Maria, Rainha da Paz: que ela interceda por aqueles que sofrem por causa da guerra e acompanhe os corações pelos caminhos da reconciliação e da esperança”.

