Tragédia em Londrina: Morre menino que engasgou com pão de queijo em colégio

Um menino de 11 anos morreu na noite desta segunda-feira (2/3) após permanecer cinco dias internado no Hospital Universitário de Londrina (HU), no Norte do Paraná. A criança havia sido hospitalizada depois de se engasgar enquanto comia um pão de queijo, na última quinta-feira (26/2).

O incidente ocorreu no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Londrina. Segundo nota da Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR), a equipe da escola prestou os primeiros socorros imediatamente e conseguiu desobstruir as vias aéreas do estudante até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu continuidade ao atendimento e encaminhou o menino ao hospital.

Apesar dos esforços das equipes de socorro e do atendimento hospitalar, a criança não resistiu às complicações decorrentes do engasgo. A causa da morte foi atribuída às consequências do engasgo.

Em nota oficial, a Seed-PR lamentou o ocorrido. “Neste momento de profunda dor, a Seed-PR se solidariza com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, expressando os mais sinceros sentimentos e permanece à disposição da escola e da família para prestar o apoio necessário”, informou o órgão.

O sepultamento foi realizado na manhã desta terça-feira (3), no Cemitério Parque das Oliveiras, em Londrina.

