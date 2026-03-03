Hospital infantil do Paraná é habilitado para tratar doenças raras pelo SUS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ministério da Saúde concedeu a habilitação ao Ambulatório de Genética Médica e Doenças Raras do Hospital da Criança de Maringá (HCM). Com o reconhecimento federal, a unidade passa a receber recursos específicos para custear o diagnóstico e o tratamento de doenças raras, ampliando o atendimento especializado no Noroeste do Paraná.

Inaugurado em maio do ano passado, três anos antes do prazo inicialmente previsto, o hospital já vinha realizando atendimentos na área. Em novembro, foi iniciada a primeira sessão de terapia enzimática, tratamento indicado para algumas doenças genéticas e que, em muitos casos, precisa ser realizado semanalmente e de forma contínua.

Com a habilitação publicada em portaria federal, o ambulatório poderá financiar exames genéticos de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A publicação ocorreu na mesma semana em que é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras, em 28 de fevereiro.

Inicialmente, a habilitação do serviço estava prevista apenas para 2028, mas foi antecipada. “Encerramos o ‘Fevereiro Lilás’, mês dedicado à conscientização sobre doenças raras, recebendo o reconhecimento do Ministério da Saúde e valorizando o trabalho daqueles que idealizaram essa estrutura e agilizaram para que o ambulatório já estivesse operando”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Antônio Carlos Nardi.

O Ambulatório conta com protocolos específicos e equipes multidisciplinares formadas por médicos, geneticistas, enfermeiros e outros profissionais especializados. O atendimento inclui consultas direcionadas, exames genéticos específicos e acesso a terapias avançadas.