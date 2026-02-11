Copel é multada em mais de R$ 1 milhão por fios soltos em Maringá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Procon de Maringá multou a Companhia Paranaense de Energia (Copel) em R$ 1,03 milhão por deixar fios soltos espalhados pela cidade que fica no Norte do Paraná.

Conforme informações do Bom Dia Paraná, telejornal da RPC, afiliada da TV Globo no estado, durante o ano de 2025 o Procon realizou 518 solicitações à Copel para esse tipo de remoção.

No entanto, o órgão alega que onze desses processos não foram atendidos dentro do prazo programado e, por conta disso, multas começaram a ser aplicadas. A Copel recebeu onze multas, custando R$ 94 mil cada, chegando ao valor de R$ 1.034.000,00.

A Copel ainda pode recorrer à Justiça e contestar as multas.

O que diz a Copel

Em nota enviada para a Tribuna do Paraná, a Copel afirma que está cumprindo o cronograma combinado com o Procon de Maringá. “A empresa aguarda uma resposta do órgão sobre uma reunião proposta, com a participação das operadoras de telefonia e dados, que são as responsáveis pela regularização da fiação e correta utilização dos postes”, diz nota.

Para a Companhia, “é fundamental que estas empresas respondam por seus ativos, para garantir que o trabalho seja executado de forma eficaz.”

A Copel também afirma que fez um levamento dos postes de Maringá, apontando que 13% deles possuem alguma irregularidade técnica na ocupação pelas operadoras. “Na primeira fase de trabalhos dentro do cronograma estabelecido em parceria com o Procon, 28 operadoras foram notificadas”, finaliza nota.