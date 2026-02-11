Cidade do Paraná registra quase 40ºC nesta quarta; municípios batem recorde de calor

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O calor dominou as cidades do Paraná nesta quarta-feira (11/02), com oito municípios batendo o recorde de temperatura mais alta de 2026. Em São Miguel do Iguaçu, no oeste do estado, os termômetros alcançaram 38,1°C.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) também registrou altas temperaturas em Assis Chateaubriand, com 36,4°C, Cruzeiro do Iguaçu, que alcançou 36,3°C e Cascavel, com 35,4°C.

Em Curitiba, apesar de uma tarde bastante quente, o recorde do ano ainda não foi batido. Nesta quarta, a capital paranaense registrou a máxima de 31ºC.

Lista de cidades do Paraná com a temperatura mais alta de 2026 nesta quarta (11/02)

Assis Chateaubriand: 36,4°C

Cascavel: 35,4°C

Cruzeiro do Iguaçu: 36,3°C

Santa Maria do Oeste: 30,9°C

Pato Branco: 34,2°C

São Miguel do Iguaçu: 38,1°C

União da Vitória: 33,1°C

Planalto: 37,4°C – temperatura registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Sobre Cascavel, o Simepar faz um adendo de que no dia 07 de fevereiro o município já tinha alcançado a máxima de 35,4°C.

Paraná recebe frente fria nesta quinta-feira (12/02)

Apesar do calorão dos últimos dias, a previsão do tempo indica mudança nas condições atmosféricas em todo o Paraná a partir desta quinta-feira (12/02). Uma frente fria avança pelo Sul do país. Em Curitiba, por exemplo, o dia começa com abafamento, mas a nebulosidade aumenta rapidamente, trazendo chuva e um leve alívio no calor intenso.

Além da frente fria, um sistema de baixa pressão — área onde a pressão do ar é menor, favorecendo a subida do ar úmido e a formação de nuvens — ganha força entre o Paraguai e o norte da Argentina. Segundo o Simepar, essa combinação deve espalhar áreas de instabilidade por diversos setores paranaenses no período da tarde.

Contudo, mesmo com a instabilidade, as altas temperaturas continuarão sendo registradas no Paraná, com máximas perto ou acima dos 30ºC.