A previsão do tempo indica uma mudança significativa nas condições atmosféricas em todo o Paraná a partir desta quinta-feira (12/02). Uma frente fria — sistema meteorológico que marca a transição entre uma massa de ar quente e uma fria — avança pelo Sul do país, encontrando um ambiente de forte calor. Em Curitiba, o dia começa com abafamento, mas a nebulosidade aumenta rapidamente, trazendo chuva e um leve alívio no calor intenso dos últimos dias.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o cenário é de alerta. Enquanto a frente fria atua na altura do Rio Grande do Sul, um sistema de baixa pressão — uma área onde a pressão do ar é menor, favorecendo a subida do ar úmido e a formação de nuvens — ganha força entre o Paraguai e o norte da Argentina. Segundo a previsão do tempo, essa combinação deve espalhar áreas de instabilidade por diversos setores paranaenses já no período da tarde.

Para quem está na capital, o tempo em Curitiba nesta quinta-feira terá termômetros oscilando entre a mínima de 19°C e a máxima de 27°C. Embora a máxima pareça amena se comparada ao interior, o risco de tempestades isoladas é real. A previsão aponta um acumulado de aproximadamente 31 mm de chuva entre amanhã e o próximo domingo (15/02), o que exige atenção redobrada para pontos de alagamento na cidade.

Previsão do tempo para o Paraná

No restante do estado, a previsão do tempo indica que o calor ainda será o protagonista antes da chuva chegar. Cidades do interior devem registrar marcas acima dos 30°C. “Teremos um dia bastante quente, com temperaturas elevadas em vários setores. A partir da tarde, há formação de áreas de instabilidade que provocam chuvas rápidas e localizadas, típicas de verão, mas não se descarta a ocorrência de tempestades severas”, afirma a equipe de meteorologia do Simepar.

Essa virada no clima em Curitiba e no Paraná é acompanhada por ventos moderados e trovoadas. A recomendação da Defesa Civil é que a população evite abrigar-se debaixo de árvores em caso de rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

