Após privatização da Copel, reclamações por interrupção de energia elétrica disparam 55% no Paraná

Desde a privatização da Copel, em agosto de 2023, a empresa acumula 618 reclamações na plataforma Consumidor.gov relacionadas a interrupções no fornecimento de energia elétrica. De 2024 para 2025, o número de queixas desse tipo cresceu 55,8%. A plataforma do Procon-PR registra queixas voluntárias de consumidores que tiveram problemas com empresas ou serviços.

Entre agosto e dezembro de 2023, os registros por interrupção aumentaram mês a mês, passando de 15 reclamações em agosto para 38 em dezembro, um salto de 153% em cinco meses . Em setembro, foram 14 registros. Em outubro, o número subiu para 18. Em novembro, chegou a 24, indicando uma tendência de alta no fim do ano.

Em 2024, o total de reclamações por interrupção no fornecimento alcançou 199 registros. Já em 2025, o número saltou para 310. Dentro desse recorte, Curitiba concentra 118 dessas reclamações no período de dois anos e quatro meses.

Na contramão do aumento das queixas, o percentual médio de solução dos problemas relacionados a interrupções tem apresentado queda. Em 2023, o ano fechou com média de solução de 78,66% das ocorrências. Em 2025, esse índice caiu para 77,42%.

Coincidência com período de chuvas

O período com o maior número de reclamações no estado se concentra no último trimestre do ano passado. Em outubro, foram registradas 48 reclamações. Em novembro, o número caiu para 35. Em dezembro, dobrou para 68. O aumento coincide com o período de tempestades e vendavais no Paraná. Em um dos episódios, 4,2 mil serviços de religamento foram solicitados à companhia.

O problema também é reconhecido pela Copel. Em nota, a empresa informou que, entre 2023 e 2025, houve média de 20 grandes temporais por ano no estado, contra 12 eventos severos registrados no triênio anterior, entre 2020 e 2022. Os fenômenos com rajadas de vento acima de 50 km/h foram 35% mais frequentes em 2025, na comparação com o ano anterior.

Principais reclamações são sobre cobranças

Apesar do aumento das reclamações por interrupções em 2025, esse tipo de queixa representou 8,37% dos chamados no ano passado. Cerca de 18,88% das reclamações, o equivalente a 669 registros, foram relacionadas a cobranças irregulares ou defeitos na medição do consumo.

O crescimento também aparece no volume geral de reclamações sobre energia elétrica. Em 2023, foram contabilizadas 1.523 queixas. Em 2024, o número subiu para 1.605. Em 2025, houve um salto mais expressivo, com 3.703 registros.

O aumento das reclamações também resulta na reação de consumidores. A insatisfação com os serviços levou à criação do movimento “É Nossa Energia”, que pede a reestatização da Copel.

O grupo defende conta de luz mais barata, fim dos apagões, melhorias no atendimento e reinvestimento do lucro da empresa em ações sociais e ambientais. A campanha mantém um abaixo-assinado em aberto, com meta de 90 mil assinaturas até março de 2026.

E aí, Copel?

Procurada pela Tribuna, a Copel informou que trata de forma isonômica as reclamações recebidas por seus canais de atendimento e por plataformas como o Consumidor.gov. “Na plataforma, os contatos referentes a interrupções no fornecimento de energia configuram cerca de 8% do total, índice próximo da média do setor elétrico brasileiro. O prazo médio de resposta tem tido redução, hoje em cerca de cinco dias”, diz a nota.

Com o cenário climático atual, a Copel também afirma que tem investido em inovação e no fortalecimento de seus ativos para enfrentar os efeitos de eventos mais frequentes. Segundo a empresa, está em execução o maior plano de investimentos de sua história, com a entrega de 19 novas subestações de energia e previsão de injetar R$ 1,9 bilhão no sistema de distribuição ao longo de 2026.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉