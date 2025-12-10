Ventos de até 126 km/h deixam milhares sem energia no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Equipes da Copel trabalham intensamente nesta quarta-feira (10/12) para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em todo o Paraná. Um ciclone extratropical que se desloca gradualmente pelo estado provocou fortes rajadas de vento, causando danos significativos à rede elétrica e interrompendo o serviço em diversas localidades.

A companhia está executando cerca de 4,2 mil serviços de religamentos em todas as regiões paranaenses. Curitiba, Região Metropolitana e Litoral concentram o maior volume de atendimentos, com 2,1 mil serviços em andamento.

Na região Centro-Sul, as equipes trabalham em 951 ocorrências, enquanto no Norte são 573 atendimentos. O Noroeste registra 327 serviços em execução, o Sudoeste conta com 232 e o Oeste com 216 religamentos sendo realizados.

O impacto mais severo foi registrado na estação do Simepar no Pico Marumbi, na região de Morretes, onde os ventos atingiram impressionantes 126,7 km/h. Em Curitiba, o bairro Boqueirão sofreu com rajadas de até 72 km/h.

Outras localidades também enfrentaram ventos intensos: Santa Maria do Oeste registrou 77 km/h e General Carneiro chegou a 73 km/h. Nas demais regiões do estado, a velocidade dos ventos manteve-se próxima aos 60 km/h.

A Copel segue mobilizada para normalizar o fornecimento de energia o mais rapidamente possível em todas as áreas afetadas.