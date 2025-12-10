Vendaval castiga Curitiba com rajadas acima de 70 km/h; Capital segue em alerta de perigo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba está sendo castigada por fortes ventos nesta quarta-feira (10). Quem saiu de casa pela manhã já sentiu o impacto das rajadas que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), colocaram a capital paranaense em situação de “Perigo”. O alerta vai até as 21h, com riscos que vão desde queda de árvores até o temido destelhamento de casas.

A Defesa Civil da cidade confirmou o cenário nada amigável. Entre a madrugada e o amanhecer, o vento mostrou a que veio, ultrapassando os 70 km/h em alguns bairros. O Boqueirão foi o mais castigado, com rajadas de 72 km/h registradas às 8h50. Não muito atrás, Caximba e Tatuquara também sofreram com ventos que passaram dos 65 km/h.

No boletim operacional divulgado às 5h30, a estação do Portão já registrava ventos de 43,92 km/h – e a situação só piorou ao longo da manhã.

Até as 13h30, os bairros mais afetados foram:

Curitiba (Simepar): 65,2 km/h às 13h30

Curitiba – Boa Vista (Prefeitura): 68,4 km/h às 11h20

Curitiba – Boqueirão (Prefeitura): 72 km/h às 8h50 – repetiu a mesma 12h30, 13h30

Curitiba – Cajuru (Prefeitura): 54,4 km/h às 13h10

Curitiba – Alto da XV (Prefeitura): 65,9 km/h às 11h30

Curitiba: Caximba (Prefeitura): 76,7 km/h às 13h

Curitiba – Pinheirinho (Prefeitura): 67,3 km/h às 13h40

Curitiba – Portão (Prefeitura): 72 km/h às 13h

Curitiba – Santa Felicidade: 68,4 km/h às 13h10

Curitiba – Tatuquara: 73,8 km/h às 13h20

O vendaval não pegou só Curitiba. No interior do estado, Cambará e Cornélio Procópio também registraram rajadas acima de 50 km/h.

Queda de árvores em Curitiba e de placa em São José dos Pinhais

Cinco árvores já foram ao chão na capital, com ocorrências nos bairros Boa Vista, Portão, Matriz e Pinheirinho. A Defesa Civil reforça que é melhor não arriscar e ficar longe de árvores, marquises e estruturas metálicas durante o vendaval. Também é bom manter distância das redes elétricas.

Em São José dos Pinhais, a placa de uma loja despencou em pleno Calçadão da Rua XV. Felizmente ninguém foi atingido.

Previsão do tempo para Curitiba vai melhorar quando?

Não tão cedo. A frente fria que acompanha o ciclone extratropical formado no Sul segue influenciando o clima em Curitiba. A previsão é de ventos persistentes ao longo do dia, podendo atingir novamente entre 60 e 100 km/h, com possibilidade de chuva isolada à tarde. Para completar o pacote, as temperaturas devem cair no fim do dia com a entrada de ar frio.

A Defesa Civil segue de olho na situação 24 horas por dia e alerta: as condições do tempo podem mudar rapidamente.

