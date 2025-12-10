Trânsito caótico em importante avenida de Curitiba é teste de paciência. Até quando?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem passa pela Avenida Victor Ferreira do Amaral, nas proximidades do Viaduto do Tarumã, precisa ter mais paciência com o trânsito nesta semana. Desde segunda-feira (8/12), o trecho entre a Rua Presidente Epitácio Pessoa e a Rua General Polli Coelho está recebendo obras de asfaltamento, o que tem causado lentidão acima do habitual.

Na manhã desta quarta-feira (10/12), o congestionamento se estendia até a Rua Alexandre Gusmão, cerca de três quadras acima do ponto de intervenção. No total, o fluxo lento ocupava aproximadamente um quilômetro da via. O trecho em obra corresponde a cerca de 400 metros.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), a intervenção conta com fresagem em duas faixas e a recomposição completa do pavimento nas quatro pistas. A primeira das duas camadas de asfalto está sendo aplicada nesta semana e, se o clima permitir, deve ser finalizada até o fim da sexta-feira. Concluída essa etapa, o tráfego será liberado, mas a via seguirá sinalizada como área em obra até a aplicação da camada final e da sinalização horizontal definitiva.

Além do recape, os motoristas também precisam se adaptar a outra mudança no fluxo para quem se desloca para Curitiba ou segue em direção a Pinhais. Desde terça-feira (9/12), o trânsito que passa pela ponte que faz ligação com a Rodovia João Leopoldo Jacomel foi desviado para a nova estrutura recém-instalada no local. A alteração faz parte do processo gradual de readequação viária na região.

Para minimizar transtornos, a Setran orienta atenção redobrada, respeito à sinalização e, quando possível, planejamento antecipado da rota, principalmente nos horários de pico.

Aviso indica obras: um teste de paciência para motoristas. Foto: Tribuna do Paraná.

Obras no Viaduto do Tarumã

As obras integram a intervenção de duplicação do viaduto no Tarumã e a requalificação de outras 12 vias no entorno, que receberão as futuras alças de acesso da nova estrutura. Atualmente, equipes trabalham na revitalização do pavimento da Victor Ferreira do Amaral, na conclusão das calçadas, na pavimentação das vias locais conectadas à Linha Verde e no acabamento paisagístico do complexo. Veja aqui tudo sobre o Novo Viaduto do Tarumã

Quando todo o sistema estiver concluído, o trânsito passará a operar com novos trajetos e direcionamentos pelas alças. Confira como ficará o fluxo previsto:

Linha Verde sentido Sul → Victor Ferreira do Amaral sentido Pinhais : Rua Bandeirante Dias Cortes → Avenida Afonso Pena → Rua Nabig Daher → Rua Presidente Epitácio Pessoa → Victor Ferreira do Amaral (com opção de retorno ou continuidade até Curitiba).

: Rua Bandeirante Dias Cortes → Avenida Afonso Pena → Rua Nabig Daher → Rua Presidente Epitácio Pessoa → Victor Ferreira do Amaral (com opção de retorno ou continuidade até Curitiba). Victor Ferreira do Amaral sentido Pinhais–Curitiba → Linha Verde Sul : Presidente Epitácio Pessoa → Rua Epaminondas Franco → Avenida Afonso Pena → Rua Maria Ficinska → Linha Verde.

: Presidente Epitácio Pessoa → Rua Epaminondas Franco → Avenida Afonso Pena → Rua Maria Ficinska → Linha Verde. Linha Verde sentido Norte → Pinhais: Rua Suécia → Rua Engenheiro Antônio Batista Ribas → Victor Ferreira do Amaral (acesso à direita).