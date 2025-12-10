Ciclone extratropical causa ventos fortes e rajadas no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ciclone extratropical formado no Rio Grande do Sul está causando ventos fortes e rajadas em quase todas as regiões do Paraná desde a madrugada desta quarta-feira (10). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a velocidade média dos ventos aumentou significativamente em várias cidades do estado.

Em Curitiba, os ventos constantes passaram de 6-9 km/h para 12-26 km/h. Paranaguá registrou aumento de 9 km/h para 9-18 km/h. Pato Branco viu a velocidade subir de 12 km/h para 14-22 km/h, enquanto Maringá registrou ventos de 10,8-24,8 km/h, contra os 11,9 km/h anteriores.

As rajadas também foram intensas, com registros acima de 60 km/h em várias regiões. A estação meteorológica do bairro Boqueirão, em Curitiba, registrou 72 km/h às 8h50. O maior valor foi observado na nova estação Marumbi Pico, com 126,7 km/h às 8h15.

Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar, explica que o ciclone atua sobre a costa litorânea gaúcha, provocando rajadas de quase 100 km/h. Ele alerta para possíveis problemas nas cidades portuárias devido ao mar agitado e dificuldades na navegação.

Apesar dos ventos fortes, as temperaturas permanecem elevadas em algumas regiões, com máximas próximas aos 30°C no Noroeste. No entanto, áreas do Sudoeste e Centro-Sul podem ter pancadas rápidas de chuva, mantendo as temperaturas mais amenas.

Para quinta-feira (11), espera-se uma mudança na direção dos ventos, que passarão a vir do sul e sudeste, afetando principalmente o litoral paranaense. Jacóbsen adverte sobre a possibilidade de ondas mais altas, que podem prejudicar a navegação no Porto de Paranaguá.

O Simepar continua monitorando as condições climáticas e recomenda que a população acompanhe os alertas emitidos pela Defesa Civil. Para receber informações, basta enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199.