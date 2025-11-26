Trinário de Curitiba: veja como será obra de R$ 172 milhões com novos viadutos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A prefeitura de Curitiba divulgou nesta quarta-feira (26/11) um vídeo mostrando como será o Projeto Trinário de Viadutos, composto pelo viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto – que será requalificado -, e dois novos viadutos que serão construídos nas ruas Anne Frank e Tenente Francisco Ferreira de Souza, no Boqueirão.

A obra deve reorganizar o sistema viário entre os bairro Hauer, Prado Velho e Parolin, integrando as regionais Boqueirão, Matriz e Portão, em uma extensão de 6 km. As novas estruturas serão erguidas em paralelo ao atual viaduto da Marechal Floriano Peixoto.

Assista:

O convênio que garante recursos para a obra do trinário foi assinado hoje, no Palácio Iguaçu, pelo prefeito Eduardo Pimentel e governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Para a construção são R$ R$ 164.063.471,59 de recursos do Tesouro do estado e R$ 8.634.919,56 de contrapartida da prefeitura.

Com a liberação dos recursos, o próximo passo é o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Obras Públicas fazer a licitação. O edital será lançado em 2026. Após a contratação da empresa responsável, serão dois anos e meio de prazo para a execução das obras.

Marechal Floriano é a via central do trinário

O viaduto existente na Avenida Marechal Floriano, com 276 metros de extensão, será a via central do sistema e destinado exclusivamente ao transporte coletivo, aos pedestres e ciclistas. Nele, serão instaladas duas estações de ônibus (uma em cima do viaduto e outra embaixo), permitindo a integração tarifária entre as linhas que utilizam o eixo da Linha Verde e o eixo Boqueirão. São sete linhas que transportam, em média, 220 mil passageiros por dia.

Novos viadutos vão ligar bairros em Curitiba

O novo viaduto na Anne Frank fará ligação com a Rua Aloísio Finzetto para quem vai do Boqueirão no sentido Rebouças.

Já o viaduto da Tenente Francisco Ferreira de Souza terá forma de “Y” para possibilitar duas ligações no sentido Boqueirão: uma de quem vem do Centro pela Rua Escritora Lurdes Strozzi e outra de quem vem do Fazendinha/Portão pela Avenida Presidente Wenceslau Braz.

A obra também prevê a execução de todo o complexo viário necessário para o funcionamento do novo sistema de circulação. Ao todo, serão 94.000 m² de obras, que incluem serviços preliminares, desvios de trânsito, ensaios geotécnicos, terraplenagem, restauração e implantação de pavimento asfáltico e de pavimento em concreto, calçamento, sinalização vertical e horizontal, arborização, drenagem, infraestrutura de rede de fibra óptica e obras de contenção/arrimos.

Escola de Circo e Inovação Cênica

Também nesta quarta, o governador e prefeito assinaram o convênio para a construção da Escola de Circo e Inovação Cênica, no setor histórico do São Francisco.

Para a construção da Escola de Circo e Inovação Cênica são destinados R$ R$ 8,4 milhões, sendo R$ 7,2 milhões do Tesouro do Estado e R$ 1,2 milhão de contrapartida da Prefeitura. O novo equipamento será construído na Rua Doutor Claudino dos Santos, 108, no bairro São Francisco, e servirá para fortalecer a cultura circense, ampliar a oferta cultural no Setor Histórico e contribuir para a revitalização urbana, alinhada ao programa Curitiba de Volta ao Centro.

Com área total construída de 1.532,72 m² em um lote de 481,39 m², a estrutura se divide em quatro níveis principais e um pavimento técnico superior e contará com camarins, depósitos cênicos, plateias em três níveis e café. Os palcos interno e externo permitirão atividades variadas, desde espetáculos tradicionais até performances contemporâneas.