Centenário Bar Stuart, ícone da boemia de Curitiba, vai reabrir em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Há quem diga que os bares tradicionais são os verdadeiros guardiões da memória de uma cidade. Em Curitiba, o Bar Stuart carrega esse DNA histórico com seus impressionantes 119 anos de vida. Fundado em 1904, esse boteco raiz prepara agora seu retorno triunfal para o primeiro semestre de 2026, depois de um período fechado.

A boa notícia para os fãs da gastronomia curitibana é que esse verdadeiro patrimônio da capital paranaense está sendo revitalizado pelo Grupo Mustang Sally, que assumiu o desafio de modernizar sem descaracterizar – talvez o maior desafio quando falamos de lugares com alma.

“Nossa prioridade é manter tudo o que fez do Stuart um lugar tão marcante”, comenta Lincoln Almeida, diretor do grupo. Ele garante que a disposição interna, a ambientação e parte do mobiliário tradicional serão preservados – música para os ouvidos dos frequentadores antigos!

O projeto arquitetônico dessa revitalização está nas mãos do arquiteto André Henning, que trabalha como um verdadeiro detetive histórico para recuperar as características originais do bar, enquanto adiciona toques contemporâneos necessários para a nova fase. É como seguir nos trilhos da tradição, mas com uma locomotiva mais moderna.

E o cardápio? Ah, essa é a parte que faz a boca do curitibano salivarem! Voltam os clássicos que marcaram gerações, como a tradicional carne de onça – patrimônio gastronômico da cidade – e preparações que não são para qualquer um, como o famoso testículo de touro. Aliás, o Stuart sempre foi conhecido por ousar na gastronomia, muito antes disso virar moda.

Vale lembrar que o bar está localizado na Praça General Osório, nº 427, no Centro de Curitiba, e passa por período de obras. A data exata da reabertura ainda será anunciada pelos canais oficiais. Enquanto isso, os botequeiros de plantão podem acompanhar as novidades pelo Instagram: @barstuart_oficial.