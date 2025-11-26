Paraná inaugura Korean Valley em Ivaiporã para impulsionar inovação tecnológica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná inaugura nesta quinta-feira (27) o Korean Valley em Ivaiporã, no Vale do Ivaí. O centro de inovação, fruto de parceria com o Global Digital Innovation Network (GDIN) da Coreia do Sul, reunirá startups coreanas para trabalhar de forma integrada com empresas e hubs de inovação brasileiros em áreas como inteligência artificial e saúde.

O Korean Valley marca a entrada oficial do Paraná na rede internacional de inovação e tecnologia liderada pelo GDIN. A parceria foi firmada após missão internacional do governador Carlos Massa Ratinho Junior à Coreia do Sul em 2023. O Paraná é o primeiro estado da América Latina a sediar um polo oficial do Korean Valley.

O centro atuará em quatro eixos prioritários: Agrotech e Indústria 4.0; GovTech e Cidades Inteligentes; Saúde e Biotecnologia; e Energia Sustentável e Inteligência Artificial. A proposta é que startups coreanas formem joint ventures com empresas paranaenses, adaptando soluções para o mercado brasileiro e latino-americano.

Dez empresas sul-coreanas já estão confirmadas para se instalar no local, além de uma startup israelense focada em inteligência artificial. O município de Ivaiporã construiu a Incubadora Tecnológica Agrotech para abrigar o projeto, com apoio do Governo do Estado, que destinou R$ 1 milhão para equipamentos.

A escolha de Ivaiporã visa descentralizar investimentos estrangeiros para cidades de menor porte. O Korean Valley busca ser um braço do Vale Tecnológico de Pangyo, importante centro de inovação sul-coreano que concentra mais de 1,6 mil empresas.

Os próximos passos incluem formalização de novos acordos com startups e investidores coreanos, criação de programas de aceleração conjuntos e intercâmbio de pesquisadores entre Paraná e Coreia do Sul.