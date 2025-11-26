Governo do Paraná investe R$ 181 milhões em obras viárias e culturais em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba assinaram nesta quarta-feira (26) dois convênios que somam R$ 181 milhões em investimentos na capital. Os recursos serão destinados à implantação de um novo sistema trinário de viadutos na região Sul da Linha Verde e à construção da Escola de Circo e Inovação Cênica de Curitiba.

A maior parte do investimento, R$ 172,6 milhões, será aplicada no trinário da Marechal Floriano Peixoto. O projeto prevê a construção de dois novos viadutos nas ruas Anne Frank e Francisco Ferreira Souza, além da readequação do viaduto existente na Marechal Floriano. A obra visa melhorar a mobilidade urbana, reduzir congestionamentos e aumentar a segurança viária na região.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que o investimento atende a uma demanda histórica da população e faz parte de um conjunto de obras estruturantes para melhorar a mobilidade na Região Metropolitana de Curitiba. Ele ressaltou que as intervenções também estimulam o desenvolvimento econômico e a atração de novos empreendimentos para a área.

O segundo convênio destina R$ 8,4 milhões para a implantação da Escola de Circo e Inovação Cênica de Curitiba, no Setor Histórico. O novo equipamento cultural terá estrutura voltada à formação e apresentações artísticas, com salas de aula, camarins, palco e plateia. O projeto integra as ações de revitalização do Centro Histórico e visa ampliar a oferta cultural na cidade.

O prefeito Eduardo Pimentel ressaltou que os investimentos representam um avanço direto na infraestrutura e na oferta de serviços à população. Ele também mencionou outras obras em andamento, como as trincheiras que ligarão o Capão Raso ao Xaxim, com investimento de R$ 85 milhões.

As autoridades destacaram que as intervenções fazem parte de um planejamento para preparar Curitiba para o futuro, melhorando a mobilidade, fortalecendo o desenvolvimento econômico e ampliando as oportunidades culturais para a população.