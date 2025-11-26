Polícia divulga foto e procura suspeito de matar taxista atropelado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) tentou cumprir nesta quarta-feira (26/11) um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pela morte do taxista Alci Rosa de Oliveira, atropelado no Centro de Curitiba. Entretanto, o suspeito não foi localizado.

O crime aconteceu no dia 9 de novembro, na Rua Francisco Torres, no Centro da capital paranaense, após uma batida entre o carro do taxista e do homem acusado. Na ocasião, Alci estava com o carro estacionado quando o suspeito atingiu o veículo. Ao sair do carro para questionar a batida, o taxista foi atropelado pelo acusado, que deixou o local sem prestar socorro.

Alci foi socorrido e encaminhado ao hospital. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois. A situação foi flagrada por uma câmera de monitoramento. Assista:

Vídeo: Divulgação PCPR

O delegado Edgar Santana afirma que após o fato, a PCPR instaurou inquérito, ouviu familiares e testemunhas, analisou imagens de câmeras de segurança e solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva do investigado.

“O pedido foi deferido e, nesta quarta-feira (26), equipes policiais tentaram cumprir o mandado, porém o homem não foi localizado. Familiares informaram que não forneceriam o paradeiro”, diz o delegado.

A polícia continua procurando o investigado para cumprir a ordem judicial. A PCPR também divulgou uma foto do foragido. Veja:

Foto: PCPR

Denúncias

A PCPR solicita informações que levem à localização do foragido. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3261-6630 (WhatsApp) diretamente à equipe de investigação.