Sede da Kennedy vai a leilão: Paraná Clube pode perder valioso patrimônio

O processo de recuperação judicial do Paraná Clube entra em sua fase mais sensível com o leilão da sede social da Kennedy, imóvel considerado o principal ativo do time de futebol que vive a pior crise de sua história.

Avaliada em R$ 88,6 milhões, a propriedade na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Guaíra, em Curitiba, será ofertada em duas chamadas: a primeira pelo valor integral da avaliação (R$ 88,6 milhões) e a segunda por lances a partir de 80% da avaliação, com preço mínimo definido em R$ 70,88 milhões.

A condução do certame ficará a cargo do leiloeiro Helcio Kronberg, profissional com 25 anos de atuação em alienações judiciais de grande porte. Sua permanência à frente do procedimento, segundo sua assessoria de imprensa, foi reforçada pelo juízo da recuperação e pelo Comitê de Credores, que destacam sua experiência em ativos complexos e o papel técnico desempenhado ao longo do processo.

Os valores arrecadados serão destinados exclusivamente ao pagamento dos credores concursais, conforme regras estabelecidas no plano de recuperação judicial consolidado. A alienação é considerada fundamental para a continuidade do processo de recuperação e para evitar medidas extremas, como a falência.

A etapa de venda precisa ser concluída até 26 de fevereiro de 2026, quando ocorrerá a Assembleia Geral de Credores responsável por homologar eventuais propostas e deliberar sobre a destinação dos valores.