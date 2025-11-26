Obras nos bairros

Rua Inácio Lustosa terá trecho em obras a partir desta quinta-feira

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 26/11/25 17h03
Prefeitura inicia recape de trecho da Rua Inácio Lustosa nesta quinta-feira. Foto: José Fernando Ogura/SECOM (arquivo)

A Prefeitura de Curitiba inicia nesta quinta-feira (27/11) obras de recuperação do pavimento na Rua Inácio Lustosa, no bairro São Francisco. O trecho afetado compreende 160 metros entre as ruas Trajano Reis e João Manoel. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até 5 de dezembro, dependendo das condições climáticas.

As obras serão realizadas por equipes da Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM), das 8h às 12h e das 13h às 17h. O serviço utilizará o sistema de fresa e recape descontínuo, que consiste na remoção da camada danificada de asfalto seguida pela aplicação de nova capa de pavimento.

Durante o período de obras, o trânsito na região pode ficar mais lento. A Superintendência de Trânsito (Setran) fará o monitoramento do tráfego ao longo do dia. Motoristas são orientados a redobrar a atenção ao trafegar pelo local ou buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

