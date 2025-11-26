Operação contra furto de cabos e fios de cobre prende quatro suspeitos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba realizou nesta quarta-feira (26/11) a oitava fase da Operação Cabo Seguro, que visa combater furtos de cabos e fios de cobre em semáforos e sistemas de comunicação.

A ação fiscalizou seis estabelecimentos que comercializam materiais recicláveis e sucatas no bairro Cajuru, resultando na detenção de quatro suspeitos por receptação, furto de cabos de energia e tráfico de drogas.

Durante a operação, foram apreendidos cabos de fiação telefônica, baterias, cinco metros de trilho pertencentes à Empresa Rumo, além de substâncias ilícitas, incluindo 26 buchas de cocaína, 26 pedras de crack e 12 invólucros de maconha fracionados para venda. Os detidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Além das prisões, cinco estabelecimentos foram notificados por falta de alvará de funcionamento, tendo 30 dias para regularizar a situação.

Operação contra cabos furtados em Curitiba já notificou 27 locais

A ação contou com a participação de unidades da Guarda Municipal, como o Grupo de Operações Especiais, Grupo Tático de Motos e Grupo de Operações com Cães, além de representantes da Secretaria Municipal do Urbanismo, Copel, Rumo e empresas de telefonia.

Desde o início do ano, a Operação Cabo Seguro já vistoriou 44 locais, deteve 30 pessoas e notificou 27 estabelecimentos. A SMDT tem intensificado o trabalho para identificar pontos de compra de cabos furtados, visando prevenir e combater a receptação e o comércio ilegal desses materiais.