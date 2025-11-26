Obra de ampliação da BR-277, na Grande Curitiba, avança com licença ambiental

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela administração da BR-277, recebeu a licença ambiental para dar início às obras de ampliação da rodovia. O documento, emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável pelos licenciamentos ambientais no Paraná, autoriza o começo dos trabalhos no trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais, previsto para iniciar nas próximas semanas.

Com a licença em mãos, a concessionária iniciou a mobilização das empresas que serão responsáveis pela obra, preparando o início efetivo dos trabalhos em campo. O projeto abrange o trecho entre o início da concessão, no Jardim Botânico, até o km 74,4, em São José dos Pinhais, próximo à fábrica da Renault.

As melhorias previstas incluem mais de 30 quilômetros de faixas adicionais, alargamento de estruturas como viadutos, além da criação de vias marginais e ciclovias.

“A licença ambiental para a obra de ampliação da BR-277 entre Curitiba e São José dos Pinhais com faixas adicionais mostra que o projeto realizado pela concessionária considera todas as particularidades da região, garantindo que as melhorias serão realizadas com responsabilidade, conformidade legal, sustentabilidade e eficiência operacional”, afirma o diretor presidente do Núcleo Paraná do Grupo EPR, Marcos Moreira.

Para conseguir o documento, a concessionária precisou apresentar um Plano de Controle Ambiental, com levantamento completo de todos os aspectos ambientais relacionados às intervenções previstas. “Os estudos realizados pela concessionária consideram fatores como solo, água, fauna, flora, ar, ruídos, vibrações e comunidades locais, em uma análise completa de toda a área”, explica a coordenadora de Sustentabilidade da EPR Litoral Pioneiro, Cassia Padilha. Técnicos do IAT também realizaram vistorias presenciais ao longo da rodovia.