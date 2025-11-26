Pesquisa revela que 89,8% da população do Paraná vive em áreas urbanas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) divulgou nesta quarta-feira (26) os resultados da primeira Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD-PR). O estudo, considerado o maior levantamento domiciliar já realizado por um governo estadual no Brasil, revelou que 89,8% da população paranaense vive em áreas urbanas.

A pesquisa, financiada com recursos do Fundo Paraná, entrevistou moradores de 73 mil domicílios urbanos e rurais em 361 municípios de 29 regiões geográficas do Estado, entre abril e julho. O levantamento é mais abrangente que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, que realiza 20 mil entrevistas no Paraná.

Além da predominância urbana, o estudo apontou altos índices de ocupação e escolarização da população, bem como boa infraestrutura dos imóveis, com amplo acesso a água e esgoto. A partir de 2026, serão apresentadas análises mais detalhadas por municípios.

Dados demográficos e habitacionais

A pesquisa mostrou que a faixa etária mais numerosa do Paraná é a de 60 anos ou mais, representando 17,6% da população. Em relação à cor, 63,7% se identificam como brancos, 28% como pardos e 5,1% como negros.

No quesito habitação, 67% dos moradores têm domicílio próprio, índice que sobe para 78% nas áreas rurais. A infraestrutura dos domicílios apresenta altos níveis de cobertura, com 95,8% dos moradores urbanos abastecidos pela rede geral de água e 95,8% do lixo domiciliar do Estado sendo coletado.

Na educação, 95,3% da população com 15 anos ou mais sabe ler e escrever. Quanto ao trabalho, 60,4% da população de 14 anos ou mais está ocupada, com 48,5% atuando no setor privado, 10,3% no setor público e 32,1% por conta própria.

Os dados da PAD-PR serão utilizados para orientar políticas públicas em diversas áreas, como habitação, educação e meio ambiente, permitindo decisões mais assertivas baseadas em informações detalhadas sobre a realidade do estado.