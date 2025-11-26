Korean Valley: cidade do Paraná vira novo polo internacional de tecnologia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Inaugura nesta quinta-feira (27/11) o Korean Valley em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, no Paraná. O centro de inovação, fruto de parceria com o Global Digital Innovation Network (GDIN) da Coreia do Sul, reunirá startups coreanas para trabalhar com empresas e hubs de inovação brasileiros em áreas como inteligência artificial e saúde.

O Korean Valley marca a entrada oficial do Paraná na rede internacional de inovação e tecnologia liderada pelo GDIN. A parceria foi firmada após missão internacional do governo paranaense à Coreia do Sul em 2023. O Paraná é o primeiro estado da América Latina a sediar um polo oficial do Korean Valley.

O centro atuará em quatro eixos prioritários: Agrotech e Indústria 4.0; GovTech e Cidades Inteligentes; Saúde e Biotecnologia; e Energia Sustentável e Inteligência Artificial. Dez empresas sul-coreanas já estão confirmadas para se instalar no local, além de uma startup israelense de inteligência artificial.

Korean Valley deve unir startups coreanas e empresas paranaenses

O objetivo é que as startups coreanas formem joint ventures (união de empresas) com empresas paranaenses, adaptando soluções para o mercado brasileiro e latino-americano. O Korean Valley busca ser um braço do Vale Tecnológico de Pangyo, importante centro de inovação sul-coreano.

Para viabilizar o projeto, o município de Ivaiporã construiu a Incubadora Tecnológica Agrotech, com laboratórios, coworking e salas de conferência. O Governo do Estado apoiou com R$ 1 milhão para compra de equipamentos e mobiliário.

A escolha de Ivaiporã visa descentralizar investimentos estrangeiros e levar inovação para o interior do estado. Os próximos passos incluem formalização de novos acordos com startups e investidores coreanos, criação de programas de aceleração e intercâmbio de pesquisadores entre Paraná e Coreia do Sul.