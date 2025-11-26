Governo entrega projetos para padronizar bases de segurança no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná, através da Secretaria do Planejamento (SEPL) e Paraná Projetos, entregou parte dos 27 projetos que visam padronizar e fortalecer as bases das forças de segurança em todo o Estado. A entrega oficial foi realizada em reunião na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP).

Os projetos contemplam novas sedes para o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Científica e outras estruturas estratégicas em diversas regiões do Paraná. A previsão é que as licitações ocorram no primeiro trimestre de 2026, seguidas pelo início das obras.

Entre as unidades beneficiadas estão o 9º BPM na Ilha do Mel (Paranaguá), Seções de Bombeiros em Castro e Piraquara, Postos Avançados da Polícia Científica em Loanda, Telêmaco Borba e Cianorte, além de Batalhões da PM em Colombo, Londrina e Assis Chateaubriand.

Os projetos utilizam equipamentos modulares, visando padronizar e sistematizar as edificações. Essa abordagem permite uma solução arquitetônica universal e unificada, simplificando o processo de elaboração e implantação de novos edifícios públicos nas cidades do estado.

Cada força de segurança terá sua identidade visual preservada nos projetos, refletida nas cores, fachadas e elementos arquitetônicos. Isso visa manter o senso de pertencimento dos membros, sejam civis ou militares, além de transmitir seriedade e coesão.

A padronização dessas novas unidades busca trazer eficiência, agilidade e economia, modernizando a estrutura das forças de segurança com projetos funcionais e preparados para o futuro.