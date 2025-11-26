Atenção, motorista!

Duas ruas no Uberaba terão sentido único a partir desta quinta-feira

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 26/11/25 15h01
Ruas do Uberaba terão alteração de sentido a partir desta quinta-feira. Foto: Hully Paiva/SECOM

A partir das 11h desta quinta-feira (27/11), duas ruas no bairro Uberaba, em Curitiba, terão alterações de trânsito. A Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), implementará mudanças no sentido de circulação das ruas Júlio Wischral e Máximo Asinelli.

A Rua Júlio Wischral passará a ter sentido único da Rua Capitão Leônidas Marques para a Rua Ivo Ferro. Já a Rua Máximo Asinelli terá fluxo único da Rua Ivo Ferro em direção à Rua Capitão Leônidas Marques. O objetivo da medida é organizar a circulação de veículos e aumentar a segurança de condutores e pedestres na região.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas sobre as novas regras de circulação. Em caso de chuva forte ou garoa, a implementação das mudanças poderá ser adiada.

A SMDT informa que intervenções no trânsito são baseadas em estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego local. Essas análises consideram dados de monitoramento e solicitações recebidas pela Central 156 e pelo Programa Fala Curitiba.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.