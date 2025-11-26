Duas ruas no Uberaba terão sentido único a partir desta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta quinta-feira (27/11), duas ruas no bairro Uberaba, em Curitiba, terão alterações de trânsito. A Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), implementará mudanças no sentido de circulação das ruas Júlio Wischral e Máximo Asinelli.

A Rua Júlio Wischral passará a ter sentido único da Rua Capitão Leônidas Marques para a Rua Ivo Ferro. Já a Rua Máximo Asinelli terá fluxo único da Rua Ivo Ferro em direção à Rua Capitão Leônidas Marques. O objetivo da medida é organizar a circulação de veículos e aumentar a segurança de condutores e pedestres na região.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas sobre as novas regras de circulação. Em caso de chuva forte ou garoa, a implementação das mudanças poderá ser adiada.

A SMDT informa que intervenções no trânsito são baseadas em estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego local. Essas análises consideram dados de monitoramento e solicitações recebidas pela Central 156 e pelo Programa Fala Curitiba.