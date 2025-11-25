Novos viadutos em Curitiba: R$ 181 milhões investidos em megaavenida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná e a prefeitura de Curitiba assinam nesta quarta-feira (26/11) convênios que garantem R$ 181 milhões em investimentos para duas grandes obras na capital paranaense.

Do total, R$ 172,7 milhões serão destinados à construção do sistema trinário de viadutos no trecho Sul da Linha Verde, no bairro Boqueirão. O projeto inclui a requalificação do viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto e a construção de dois novos viadutos nas ruas Anne Frank e Tenente Francisco Ferreira de Souza.

O sistema trinário visa reorganizar o fluxo viário entre os bairros Hauer, Prado Velho e Parolin, integrando as regionais Boqueirão, Matriz e Portão em uma extensão de 6 km. O viaduto central da Marechal Floriano será destinado ao transporte coletivo, pedestres e ciclistas, enquanto os novos viadutos paralelos atenderão o tráfego de veículos.

Além disso, R$ 8,48 milhões serão repassados para a implantação da Escola de Circo e Inovação Cênica de Curitiba, no bairro São Francisco. O novo equipamento da Fundação Cultural de Curitiba tem como objetivo fortalecer a cultura circense, ampliar a oferta cultural no Setor Histórico e contribuir para a revitalização urbana da região central.

As obras fazem parte do Plano de Governo da atual gestão municipal e buscam melhorar a mobilidade urbana e a infraestrutura cultural da cidade. A expectativa é que os investimentos tragam benefícios diretos para a população curitibana, tanto em termos de deslocamento quanto de acesso a atividades culturais.

