Curitiba ganha nova feira livre inédita no Boqueirão a partir deste fim de semana

Pela primeira vez, a Praça Menonitas, no bairro Boqueirão, vai receber uma feira livre de gastronomia e artesanato. A estreia acontece neste domingo (30/11), a partir das 10h. Além das tradicionais comidas de feira, o evento inaugural terá uma programação artística e cultural preparada especialmente para marcar a abertura.

Logo às 10h, quem passar pelo local poderá acompanhar a apresentação da Família Folhas e do Grupo Musical Bananeira Brass Band. Na sequência, o público confere a Orquestra de Cordas do Iguaçu e um Tributo ao Elvis com Rogério Cordoni. Durante a tarde, a programação continua com o show “Sambas da Nossa Terra”, com Ricardo Salmazo, Regional Generoso e o convidado Nego Chandi. O grupo Tupi Perer encerra o dia com o espetáculo “Tudo Tudo do Tupi”.

A nova feira se junta ao patrimônio gastronômico e cultural de Curitiba e amplia as opções para os moradores do Boqueirão. De acordo com Leverci Filho, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), a iniciativa vai “dinamizar o uso público da praça, garantir o acesso a alimentos de qualidade e potencializar atrações culturais e recreativas, interferindo diretamente na qualidade de vida da população”.

A criação da feira foi proposta pelo vereador Jasson Goulart (Republicanos) e atende a um desejo antigo da comunidade. “Ver a praça ganhando vida, com cultura, gastronomia e famílias circulando, é uma alegria enorme para quem trabalha pelo Boqueirão”, afirma o parlamentar.

Natal no Boqueirão

Além da estreia da feira, o bairro terá uma programação especial de Natal. O polo têxtil da Rua Dr. Bley Zornig receberá uma árvore de Natal, com inauguração prevista para o dia 12 de dezembro, na esquina da Avenida Nossa Senhora da Paz com a Rua Bom Jesus do Iguape, a partir das 18h.

No dia 13, a região volta a receber atrações culturais a partir das 10h. A agenda inclui o show “Tudo Tudo do Tupi”, um tributo ao Elvis com Rogério Cordoni e banda, Cláudio Avanso com a Orquestra Viola e Cantoria, além das bandas Altitab e Malsk.

A partir de 6 de dezembro, sempre aos finais de semana, às 11h, o Centro Cultural do Boqueirão apresentará o espetáculo teatral “Rádio de Natal”, com entrada gratuita. Escolas da região, entre elas Germano Pasiornig, Lapa, Wenscelau Braz, LBV, Conselheiro Carrão e Helena Antipoff, já estão confirmadas para levar seus alunos às sessões.

