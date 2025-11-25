Cantor sertanejo morre após ser baleado em briga de trânsito no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cantor sertanejo Ewerton Zanatta, de 50 anos, morreu após ser baleado durante uma briga de trânsito na manhã desta segunda-feira (24/11). O caso ocorreu na PR-483, na região da Linha Gaúcha, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O artista seguia para Realeza na companhia da namorada, quando a discussão teve início.

Segundo informações apresentadas no Boa Noite Paraná, da RPC TV, a confusão começou depois de o cantor tentar realizar uma ultrapassagem na pista. A situação envolveu motoristas de duas outras caminhonetes e evoluiu rapidamente. O disparo foi feito próximo à fila de uma obra, no momento em que Ewerton saiu do próprio carro, caminhou até o outro motorista e tentou confrontá-lo.

“Após algumas discussões de trânsito em momentos anteriores, a vítima teria desembarcado de seu veículo, ido até o segundo veículo e desferido agressões, inclusive quebrando o vidro do veículo. Nesse momento, ele recebeu um disparo de arma de fogo do condutor”, explica o delegado Anderson Andrei Grosso.

Depois de efetuar o disparo, o condutor da caminhonete fugiu sem prestar socorro. Ewerton ainda foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, apesar da tentativa de estabilização por parte da equipe médica.

Natural de Marmeleiro, o cantor havia se apresentado pela última vez no sábado (22/11), quando dividiu o palco com o irmão durante uma festa de casamento. Ewerton ficou conhecido inicialmente na Banda Zanatta Som, grupo que liderou por muitos anos, antes de seguir carreira solo e consolidar seu nome na cena sertaneja regional.