Golpe ou presente misterioso? Aniversariantes eram alvo de crime no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta terça-feira (25) para cumprir 172 mandados judiciais contra um grupo criminoso que movimentou mais de R$ 14 milhões aplicando o golpe do presente. A operação tem o apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP) e acontece nas cidades paulistas de São Bernardo do Campo, Diadema e São Paulo capital.

Entre as ordens judiciais estão 41 mandados de prisão, 90 de busca e apreensão e 41 bloqueios de contas bancárias. A ação visa desarticular o esquema que lesou 270 vítimas no Paraná, além de outras em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia.

A investigação da PCPR teve início há aproximadamente um ano e conseguiu identificar toda a estrutura da organização criminosa, bem como seu modo de operação. Durante as diligências, em junho deste ano, a PCPR apreendeu, em Curitiba, 12 máquinas de cartão adulteradas que foram utilizadas na aplicação do golpe.

“Os criminosos procuravam vítimas que estavam fazendo aniversário e se passavam por floriculturas ou lojas de chocolate. Alegavam que precisavam entregar à vítima um presente e que iriam cobrar uma taxa referente ao motoboy”, afirma o delegado da PCPR Emmanoel David.

A vítima era orientada a realizar o pagamento com o cartão bancário. Ao inseri-lo na máquina, o motoboy simulava erros nas transações e posteriormente ia embora. “Essas máquinas eram adulteradas com softwares maliciosos que captavam as informações do cartão e a senha da vítima”, descreve o delegado.

Em outras ocasiões, os golpistas passavam valores altos sem que a vítima percebesse ou trocavam o cartão dela por outro do mesmo banco, confundindo a pessoa no momento da transação.

O esquema era bem estruturado. Após a aplicação do golpe, o dinheiro era rapidamente pulverizado para diversas contas bancárias de laranjas com o intuito de ocultar os valores e dificultar o rastreamento pelas instituições financeiras e pela polícia.

A operação representa um golpe significativo contra esse tipo de fraude que tem se tornado cada vez mais comum, especialmente em datas comemorativas quando as pessoas estão mais suscetíveis a acreditar no recebimento de presentes.