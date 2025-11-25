Polícia Civil do Paraná combate golpe do presente em operação interestadual

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realiza nesta terça-feira (25) uma operação contra um grupo criminoso responsável pelo golpe do presente, que movimentou mais de R$ 14 milhões. Com apoio da Polícia Civil de São Paulo, a ação cumpre 172 mandados judiciais em cidades paulistas, incluindo 41 de prisão, 90 de busca e apreensão e 41 bloqueios de contas bancárias.

A investigação, iniciada há cerca de um ano, identificou que o esquema lesou 270 vítimas no Paraná e outras em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia. Durante as diligências, foram apreendidas 12 máquinas de cartão adulteradas em Curitiba, utilizadas na aplicação do golpe.

O delegado Emmanoel David explica o modus operandi: “Os criminosos procuravam vítimas aniversariantes, fingindo-se de floriculturas ou lojas de chocolate. Alegavam precisar entregar um presente e cobrar uma taxa do motoboy”. As vítimas eram orientadas a pagar com cartão bancário, momento em que os golpistas capturavam as informações e senhas através de softwares maliciosos nas máquinas adulteradas.

Em alguns casos, os criminosos passavam valores altos sem que a vítima percebesse ou trocavam o cartão por outro do mesmo banco. Após o golpe, o dinheiro era rapidamente distribuído entre diversas contas de laranjas para dificultar o rastreamento pelas instituições financeiras e pela polícia.

A operação visa desarticular esta organização criminosa, demonstrando o empenho das autoridades em combater fraudes financeiras e proteger os cidadãos de esquemas fraudulentos cada vez mais sofisticados.